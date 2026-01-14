L’Apple Vision Pro peine toujours à convaincre, selon un rapport

Le casque Apple Vision Pro ne trouve toujours pas son public, selon un nouveau rapport du Financial Times.

D’après des données d’IDC, Apple aurait expédié environ 390 000 unités du Vision Pro en 2024. Pour le dernier trimestre de 2025, IDC ne s’attendrait plus qu’à 45 000 unités supplémentaires, un chiffre que le Financial Times met en perspective avec les millions d’iPhone, d’iPad et de Mac vendus chaque trimestre. Toujours selon le média, Luxshare, l’assembleur du Vision Pro, aurait même interrompu la production du casque début 2025.

Selon Sensor Tower, Apple aurait par ailleurs réduit de plus de 95 % ses dépenses publicitaires numériques pour le Vision Pro au cours de l’année écoulée, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le rapport souligne également qu’Apple a peu étendu la commercialisation internationale du produit en 2025.

Des freins matériels et logiciels persistants

Des analystes de Morgan Stanley expliquent au Financial Times que « le prix, le format et le manque d’applications natives visionOS sont les raisons pour lesquelles le Vision Pro ne s’est jamais vendu à grande échelle ». Depuis son lancement en 2024, le casque est régulièrement critiqué pour son poids, l’inconfort lors d’un usage prolongé et une autonomie limitée.

Apple ferait face à un problème classique d’adoption de plateforme : pas assez d’utilisateurs pour motiver les développeurs, et pas assez d’applications pour séduire de nouveaux utilisateurs. Apple indique qu’environ 3 000 applications sont spécifiquement conçues pour le Vision Pro, un chiffre très éloigné de la croissance fulgurante de l’App Store de l’iPhone après son lancement en 2008. Appfigures précise d’ailleurs que ce total inclut probablement de nombreuses applications de niche ou à usage professionnel.

Un marché de la réalité virtuelle en difficulté

Les difficultés du Vision Pro s’inscrivent dans un contexte plus large de ralentissement du marché de la réalité virtuelle. D’après Counterpoint Research, les livraisons mondiales de casques VR ont reculé de 14 % sur un an. Meta domine toujours largement le secteur avec environ 80 % des ventes, grâce à ses casques Quest, bien moins chers que le Vision Pro, mais aussi moins avancés technologiquement.

Malgré cette position dominante, Meta aurait elle aussi réduit ses dépenses marketing pour le matériel VR, ce qui suggère un manque d’élan global côté consommateurs, au-delà du seul cas du Vision Pro.