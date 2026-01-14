iPhone 18 Pro : nouvelles fuites sur les tailles des dalles, Face ID sous l’écran et autre

Alors que les modèles iPhone 18 Pro sont encore attendus dans environ neuf mois, une nouvelle fuite vient de dévoiler plusieurs informations clés à leur sujet.

Dans une publication partagée cette semaine sur le réseau social chinois Weibo, le compte Digital Chat Station affirme que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max conserveront les mêmes tailles d’écran que les iPhone 17 Pro, à savoir 6,3 pouces et 6,9 pouces.

Face ID sous l’écran enfin prêt

Conformément aux rumeurs précédentes, le leaker indique que les deux modèles Pro bénéficieront d’une avancée majeure : l’intégration de Face ID sous l’écran.

Le mois dernier, The Information rapportait également que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max seraient équipés de Face ID sous l’écran, avec un déplacement de la caméra frontale vers le coin supérieur gauche de l’écran. Cette évolution permettrait ainsi de supprimer l’encoche en forme de pilule actuellement utilisée pour la Dynamic Island.

Si Face ID sous l’écran se concrétise cette année, la question de la Dynamic Island reste toutefois ouverte. Même avec les capteurs TrueDepth dissimulés sous la dalle, Apple pourrait conserver une Dynamic Island logicielle, susceptible d’apparaître ponctuellement pour des éléments comme les alertes de batterie faible ou les Activités en direct.

Dynamic Island conservée sur les autres modèles

Concernant l’iPhone 18 standard et l’iPhone Air 2, Digital Chat Station s’attend à ce qu’Apple conserve la Dynamic Island, ainsi que les mêmes tailles d’écran que les modèles équivalents de la génération précédente, soit 6,3 pouces pour l’iPhone 18 et 6,5 pouces pour l’iPhone Air 2.

Récapitulatif des caractéristiques d’écran attendues

Selon les informations du leaker, Apple prévoirait la configuration suivante, avec des tailles arrondies :

L’iPhone 18 disposerait d’un écran de 6,3 pouces en 120 Hz (LTPO) avec Dynamic Island .

avec . L’iPhone Air 2 proposerait un écran de 6,5 pouces en 120 Hz (LTPO) avec Dynamic Island .

avec . L’iPhone 18 Pro serait équipé d’un écran de 6,3 pouces en 120 Hz (LTPO) avec Face ID sous l’écran .

avec . L’iPhone 18 Pro Max offrirait un écran de 6,9 pouces en 120 Hz (LTPO) avec Face ID sous l’écran.

Calendrier de lancement envisagé

Apple devrait lancer l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max en septembre, selon le calendrier habituel. En revanche, l’iPhone 18 standard et l’iPhone Air 2 ne seraient pas commercialisés avant mars 2027, d’après plusieurs rumeurs concordantes.

Avec plus de trois millions d’abonnés sur Weibo, Digital Chat Station a déjà révélé des informations fiables sur Apple par le passé. Rien n’est toutefois officiel à ce stade, et ces éléments doivent encore être confirmés par Apple.