Apple confirme que Google Gemini propulsera la nouvelle génération de Siri cette année

Apple a confirmé que Google Gemini alimentera la prochaine génération de Siri, dont le lancement est prévu plus tard cette année, selon une déclaration transmise à CNBC.

« Après une évaluation approfondie, nous avons déterminé que la technologie de Google offre la base la plus performante pour les Apple Foundation Models et nous sommes enthousiastes à l’idée des nouvelles expériences innovantes qu’elle permettra à nos utilisateurs », indique Apple dans son communiqué.

Google Gemini au cœur du nouveau Siri

Le rapport confirme explicitement que Google Gemini sera au cœur du fonctionnement de Siri, ce qui correspond aux attentes du secteur. En s’appuyant sur la technologie d’intelligence artificielle de Google, Apple devrait proposer un Siri nettement plus avancé et plus performant que ce qu’il aurait été avec ses seuls modèles internes.

Le modèle de langage de Gemini est en effet considérablement plus vaste que celui développé par Apple, ce qui devrait permettre à Siri de mieux comprendre les requêtes complexes et de fournir des réponses plus pertinentes et contextualisées.

Un lancement attendu avec iOS 26.4

La nouvelle version de Siri devrait être introduite avec iOS 26.4, une mise à jour attendue en mars ou avril pour le grand public.

Apple avait initialement présenté ces fonctionnalités de Siri personnalisée lors de sa keynote WWDC 2024, avant d’annoncer leur report l’an dernier. Cette nouvelle génération de Siri promet une compréhension plus fine du contexte personnel de l’utilisateur, une meilleure prise en compte de ce qui s’affiche à l’écran, ainsi que des contrôles plus profonds au sein des applications.

Lors de la présentation, Apple avait par exemple montré un utilisateur demandant à Siri des informations sur le vol de sa mère et ses réservations de déjeuner, en se basant sur des données issues des apps Mail et Messages.