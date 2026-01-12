Pénurie de RAM : Samsung alerte sur une hausse de prix des smartphones, PC et autres

Samsung a averti que les prix des smartphones, ordinateurs et appareils connectés pourraient augmenter en raison d’une pénurie de RAM, principalement liée à la demande croissante des data centers pour l’intelligence artificielle.

Wonjin Lee, président du marketing mondial, explique que la construction accélérée de centres de données pour l’IA crée un déséquilibre sur le marché des composants, car ces infrastructures consomment de grandes quantités de mémoire à large bande passante (HBM), générant des profits considérables pour Samsung et SK Hynix.

Concentration sur l’IA

Cette concentration sur l’IA limite cependant l’approvisionnement pour les autres usages, affectant une large gamme de produits allant des ordinateurs portables aux voitures autonomes, en passant par les smartphones et les objets connectés.

Lors du CES 2026, Wonjin Lee a confirmé que l’ensemble du secteur souffrait de ces tensions, entraînant une hausse immédiate des prix. Malgré la volonté de Samsung de ne pas transférer ces coûts aux consommateurs, la situation atteint un point où une révision des tarifs devient inévitable.

D’autres acteurs comme Dell, Xiaomi ou Lenovo ont déjà signalé des difficultés similaires, certains ayant même commencé à stocker de la RAM par anticipation. Counterpoint Research estime que les modules de mémoire pourraient connaître une hausse de 50 % d’ici le deuxième trimestre 2026.

Samsung conserve toutefois un avantage stratégique en fabriquant ses propres composants, ce qui le rend moins vulnérable que ses concurrents dépendant de fournisseurs tiers. Wonjin Lee reste optimiste pour 2026, misant sur le renouvellement du parc mobile, alors que les utilisateurs cherchent à moderniser leurs appareils pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle.