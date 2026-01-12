L’IA rend globalement France Travail plus efficace, selon la Cour des Comptes

La Cour des comptes publie un bilan globalement positif de l’usage de l’intelligence artificielle par France Travail, soulignant des gains d’efficience notables mais pointant des manquements en matière de protection des données.

Entre 2017 et 2025, l’IA a généré des bénéfices économiques estimés à 120 millions d’euros, couvrant largement les coûts de développement de 93 millions d’euros jusqu’en 2024 et 15 millions pour 2025. Les outils déployés ont transformé le fonctionnement quotidien sans réduire les effectifs, l’organisation privilégiant des redéploiements internes.

Augmenter la fréquence des entretiens

L’automatisation permet aux agents de se concentrer sur l’accompagnement humain et d’augmenter la fréquence des entretiens, tandis que des tâches chronophages, comme le tri des e-mails, sont désormais prises en charge par les systèmes automatisés.

L’IA facilite également les démarches administratives, avec le remplissage automatique des profils de compétences, le blocage préventif d’offres d’emploi illégales et l’accélération du traitement des dossiers d’allocations.

Si la performance est au rendez-vous, le rapport souligne des faiblesses importantes concernant la sécurité des données et la conformité au RGPD. Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail, a reconnu ces lacunes et confirmé l’engagement de l’établissement dans un plan d’actions correctif depuis le printemps 2025.

La Cour recommande de développer des outils directement accessibles aux usagers, notamment pour leur permettre de consulter le montant de leur indemnisation, répondant à un besoin majeur, puisque les questions sur les allocations représentent 55 % des appels et 40 % des e-mails reçus. Une phase de test est actuellement menée auprès des conseillers pour évaluer l’efficacité de cette initiative et améliorer l’expérience des demandeurs d’emploi tout en renforçant la sécurité et la transparence des services.