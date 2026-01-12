Dell ressuscite sa marque XPS avec de nouveaux PC portables

Dell profite du CES 2026 pour relancer sa marque XPS, un an après avoir délaissé cette gamme, avec les nouveaux XPS 14 et XPS 16. Le constructeur mise sur un retour aux fondamentaux demandés par les utilisateurs, en privilégiant l’ergonomie et la facilité de maintenance.

La barre de fonctions à LED disparaît au profit de touches physiques traditionnelles, tandis que l’architecture interne est entièrement repensée : ports USB-C modulaires et clavier facilement amovible permettent un remplacement des composants simplifié, prolongeant la durée de vie des machines.

Dalles Tandem OLED

Les nouveaux XPS exploitent la dernière architecture Panther Lake Series 3 d’Intel avec des processeurs Core Ultra allant du 5 au X9 et l’Intel Arc 12 cœurs Xe, sans carte graphique dédiée. Cette configuration améliore fortement les performances en intelligence artificielle, avec jusqu’à 57 % de gains pour le XPS 14 et 78 % pour le XPS 16.

La mémoire va de 16 à 64 Go de RAM, et le stockage peut atteindre 4 To. Le XPS 16 devient le modèle le plus fin jamais produit par Dell, avec 14,6 mm d’épaisseur, et bénéficie d’un refroidissement optimisé grâce à des ventilateurs plats et larges.

Les écrans restent haut de gamme avec des dalles Tandem OLED jusqu’à 3,2K sur le XPS 16 et 2,8K tactile sur le XPS 14, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des bordures fines et une protection Gorilla Glass 3. L’autonomie est également soignée, avec une batterie de 70 Whr capable de fournir jusqu’à 27 heures de streaming sur le modèle 2K.

Les XPS 14 et 16 sont d’ores et déjà disponibles aux États-Unis et au Canada à partir de 2 049,99 dollars et 2 199,99 dollars. La disponibilité en France et dans d’autres pays reste annoncée pour « prochainement », sans précision tarifaire.