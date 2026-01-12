David Rosen, pionnier du jeu vidéo et cofondateur historique de Sega, est mort à l’âge de 95 ans

David Rosen, figure emblématique du jeu vidéo moderne et cofondateur de Sega, est décédé le 25 décembre 2025 à l’âge de 95 ans. Ancien président de l’entreprise japonaise, il a profondément marqué l’essor de l’industrie vidéoludique, contribuant à faire de Sega un nom incontournable au Japon et à l’international. Rosen est resté actif au sein de Sega jusqu’à sa retraite en 1996.

Né à Brooklyn en 1930, il entame un parcours atypique avant de devenir un pilier du divertissement numérique. Après avoir servi comme pilote dans l’US Air Force pendant la guerre de Corée, il s’installe au Japon, alors en pleine reconstruction. En 1954, il fonde Rosen Enterprises, spécialisée dans la photographie, avant de se tourner vers les photomatons, puis les machines à pièces.

Visionnaire discret

La fusion de sa société avec Nihon Goraku Bussan en 1965 donne naissance à Sega, contraction de « service games ». Le succès arrive rapidement avec la borne Periscope en 1966, qui marque l’entrée spectaculaire de Sega dans l’histoire de l’arcade. Même après la vente de l’entreprise à Gulf+Western en 1969, Rosen continue de jouer un rôle central dans le développement de nouvelles machines et le rayonnement international de la marque.

Dans les années 1980, il contribue à la structuration de Sega of America et accompagne la transition vers le jeu à domicile. Bien que la SG-1000 soit un échec face à Nintendo, Sega s’impose avec la Master System puis la Mega Drive, donnant naissance à des licences cultes comme Sonic, Golden Axe ou Shinobi.

Visionnaire discret mais déterminant, David Rosen laisse un héritage durable. Sa disparition marque la fin de l’ère Sega « fabricants de consoles », alors que l’entreprise revient aujourd’hui en force en tant qu’éditeur et développeur de jeux vidéo.