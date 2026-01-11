iOS 26 affiche une adoption anormalement lente plusieurs mois après son lancement

iOS 26 connaît une adoption nettement plus faible que les versions précédentes plusieurs mois après sa sortie, selon des données issues d’analyses tierces.

D’après des chiffres publiés par StatCounter (relayés par Cult of Mac) pour janvier 2026, seuls 15 à 16 % des iPhone actifs dans le monde exécutent une version d’iOS 26. Dans le détail, iOS 26.1 représenterait environ 10,6 % des appareils, iOS 26.2 4,6 %, et la version initiale iOS 26.0 environ 1,1 %. À l’inverse, plus de 60 % des iPhone suivis restent sur iOS 18, avec iOS 18.7 et iOS 18.6 qui constituent à eux seuls une majorité des appareils actifs.

Une rupture avec les tendances historiques

Les comparaisons historiques montrent à quel point cette dynamique est inhabituelle. Selon StatCounter, en janvier 2025, environ 63 % des iPhone utilisaient déjà une version d’iOS 18 quatre mois après son lancement. En janvier 2024, iOS 17 atteignait environ 54 % d’adoption sur une période similaire, tandis qu’iOS 16 dépassait les 60 % dès janvier 2023.

Au regard de ces chiffres, l’adoption d’iOS 26 progresse à moins d’un quart du rythme observé pour les versions récentes sur la même fenêtre post-lancement. Les estimations de StatCounter reposent sur des analyses de trafic web, identifiant les versions de systèmes d’exploitation à partir des pages consultées sur son réseau mondial de sites partenaires.

Un écart confirmé par les données MacRumors

Les statistiques internes vont dans le même sens. Début janvier de l’an dernier, 89,3 % des lecteurs de MacRumors utilisaient une version d’iOS 18. Cette année, sur la même période, seuls 25,7 % des visiteurs utilisent une version d’iOS 26.

En l’absence de chiffres officiels communiqués par Apple, le taux réel d’adoption reste inconnu, mais l’ensemble de ces données suggère une réticence marquée envers iOS 26, un phénomène rarement observé ces dernières années.

Liquid Glass, un changement visuel clivant

Contrairement à de nombreuses mises à jour précédentes, iOS 26 introduit Liquid Glass, une refonte visuelle majeure. L’interface abandonne en grande partie les éléments opaques traditionnels au profit de couches translucides, d’arrière-plans floutés et d’effets de profondeur dynamiques à l’échelle du système.

Présenté lors de la WWDC l’an dernier, ce nouveau design a suscité des avis très partagés, ce qui pourrait expliquer en partie l’hésitation de nombreux utilisateurs à effectuer la mise à jour.

Un support prolongé d’iOS 18 qui freine les mises à jour

Apple continue par ailleurs de proposer des mises à jour de sécurité pour les anciennes versions d’iOS, ce qui permet aux utilisateurs de rester sur iOS 18 sans compromettre la sécurité de leur appareil. Cette politique réduit considérablement la pression à migrer rapidement vers la dernière version du système, et contribue probablement à ralentir l’adoption d’iOS 26.