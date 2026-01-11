App Store : les résultats de recherche afficheront davantage de publicités en 2026

Apple a annoncé qu’elle allait introduire davantage de publicités dans l’App Store à partir de cette année, afin « d’augmenter les opportunités » dans les résultats de recherche.

Selon une mise à jour publiée sur le site Apple Ads, de nouvelles annonces apparaîtront dans les résultats de recherche, à la fois en haut de page et plus bas dans la liste des résultats, sans que les campagnes existantes n’aient besoin d’être modifiées pour en bénéficier.

Plus de publicités dans les recherches de l’App Store

La recherche est aujourd’hui le principal moyen de découverte des applications sur l’App Store, avec près de 65 % des téléchargements réalisés directement après une recherche. Pour offrir davantage de possibilités aux annonceurs souhaitant générer des téléchargements depuis ces résultats, Apple Ads va donc déployer des emplacements publicitaires supplémentaires sur l’ensemble des requêtes de recherche.

Les développeurs n’auront aucune action spécifique à effectuer pour être éligibles à ces nouveaux emplacements. Une annonce pourra s’afficher soit dans la position actuelle, en tête des résultats, soit plus bas dans la page, sans possibilité de choisir ou d’enchérir sur un emplacement précis. Toute campagne de résultats de recherche active sera automatiquement éligible à l’ensemble des positions disponibles.

Un format et une facturation inchangés

Apple précise que le format des publicités restera identique, avec une page produit par défaut ou personnalisée, ainsi qu’un lien profond optionnel. Aucun changement n’est prévu côté facturation, qui restera basée sur le modèle au coût par tap. Les développeurs continueront donc à payer uniquement lorsqu’un utilisateur touche une annonce.

L’affichage des publicités repose toujours sur une combinaison entre le montant de l’enchère et la pertinence de l’application par rapport à la requête de recherche, avec un système de correspondance automatique.

Déploiement prévu début 2026

Ces nouvelles publicités dans l’App Store seront visibles sur les appareils fonctionnant sous iOS 26.2 et versions ultérieures, à partir du début de cette année 2026. Pour plus d’informations, Apple invite les développeurs à consulter son site Apple Ads.