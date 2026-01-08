John Ternus à nouveau présenté comme le probable futur PDG d’Apple

Alors que Tim Cook a récemment fêté ses 65 ans et que plusieurs autres dirigeants historiques d’Apple ont quitté l’entreprise ces derniers mois ou s’apprêtent à le faire, la question de sa succession à la tête d’Apple suscite de plus en plus d’attention.

Selon plusieurs rapports récents, John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle chez Apple, serait le candidat le plus crédible pour devenir le prochain PDG. The New York Times a récemment publié un portrait détaillé de Ternus, apportant un éclairage sur son expertise et la manière dont il est perçu en interne.

Une succession anticipée chez Apple

D’après des sources citées par The New York Times, Apple aurait accéléré la planification de la succession de Tim Cook dès l’an dernier, ce dernier ayant exprimé le souhait d’alléger progressivement sa charge de travail.

Si le responsable des logiciels Craig Federighi, le patron des services Eddy Cue, le directeur marketing Greg Joswiak ou encore Deirdre O’Brien (retail et ressources humaines) ont tous été évoqués comme successeurs potentiels, John Ternus « semble désormais avoir pris une longueur d’avance ». Tim Cook resterait quant à lui président du conseil d’administration.

Un ingénieur respecté mais au profil discuté

John Ternus est reconnu pour son expertise d’ingénieur, ayant travaillé sur de nombreux produits Apple, même s’il est parfois décrit comme étant « davantage connu pour maintenir des produits existants que pour en créer de nouveaux ». Il disposerait également d’une expérience limitée sur les sujets politiques et réglementaires, des dimensions pourtant importantes pour un PDG.

« C’est quelqu’un de très sympathique », explique Cameron Rogers, ancien ingénieur chez Apple. « C’est le genre de personne avec qui on a envie de passer du temps. Tout le monde l’aime parce qu’il est excellent. A-t-il pris des décisions difficiles ? Non. A-t-il résolu de grands problèmes matériels complexes ? Non. »

Une vision plus opérationnelle que révolutionnaire

Cette analyse est toutefois nuancée par le parcours de Ternus, impliqué dans plusieurs projets innovants, dont le développement de l’iPhone Air et le travail en cours sur le futur iPhone pliable.

Considéré comme un successeur naturel de Tim Cook, John Ternus est apprécié pour son tempérament équilibré, son sens du détail et sa connaissance approfondie de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. En revanche, certains employés s’interrogent sur sa capacité à incarner une vision audacieuse et une prise de risque comparable à celle de Steve Jobs, relançant le débat sur le type de leadership dont Apple aura besoin pour sa prochaine phase.