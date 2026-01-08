CES 2026 : Google apporte des fonctionnalités IA de Gemini à Google TV

Lors du CES 2026, Google a dévoilé de nouvelles fonctionnalités Gemini destinées à Google TV. Google TV est intégré à certains téléviseurs et boîtiers multimédias. Même si ces annonces ne concernent pas directement les utilisateurs Apple, elles offrent un aperçu intéressant de ce que l’IA peut apporter à l’expérience TV.

Gemini enrichit l’expérience sur Google TV

Gemini sur Google TV sera capable de répondre aux requêtes via une interface visuelle riche, combinant images, vidéos et mises à jour sportives en temps réel. Une fonctionnalité baptisée Deep Dives proposera des présentations interactives et narrées sur différents sujets, pensées pour être compréhensibles par toute la famille.

Les utilisateurs pourront également parcourir leur bibliothèque Google Photos à l’aide de Gemini, afin de retrouver des personnes ou des moments précis. L’IA permettra aussi d’éditer des images directement depuis le téléviseur, en appliquant des styles artistiques ou en créant des diaporamas cinématographiques. Nano Banana, le générateur d’images de Google, pourra réinventer des photos personnelles ou créer des contenus originaux, tandis que Veo, l’outil de génération vidéo de Google, fera lui aussi son arrivée sur Google TV.

Des réglages TV simplifiés par le langage naturel

Google ajoute également la possibilité d’optimiser les réglages du téléviseur en langage naturel, sans passer par des menus complexes. Les utilisateurs pourront par exemple dire « l’écran est trop sombre » ou « je n’entends pas bien les dialogues » afin d’ajuster instantanément l’image et le son. Il s’agit sans doute de l’une des fonctionnalités les plus concrètes et utiles de l’intégration de Gemini à Google TV.

Selon Google, ces fonctionnalités Gemini arriveront d’abord sur les téléviseurs TCL, avant d’être déployées sur d’autres appareils Google TV dans les mois suivants.

Un aperçu de ce que pourrait proposer Apple TV

Apple prévoit d’utiliser une version de Gemini pour certaines de ses futures fonctionnalités d’IA, notamment pour la version plus intelligente de Siri. La prochaine génération d’Apple TV devrait embarquer une puce A17 Pro, compatible avec Apple Intelligence.

Avec l’adoption de Gemini par Apple et l’arrivée prochaine de nouvelles capacités d’IA sur Apple TV, il est possible que certaines fonctionnalités présentées par Google sur Google TV trouvent un équivalent côté Apple. Apple pourrait s’appuyer sur Apple Intelligence et la nouvelle version de Siri pour simplifier les commandes, améliorer les recommandations de contenus et enrichir l’expérience utilisateur. L’Apple TV mise à jour et la nouvelle version de Siri pourraient être lancées au printemps 2026.