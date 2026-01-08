10 raisons d’attendre l’iPhone 18 Pro cette année

La feuille de route de développement de l’iPhone chez Apple s’étend sur plusieurs années, et l’entreprise travaille en permanence avec ses fournisseurs sur plusieurs générations d’iPhone en parallèle. C’est pour cette raison que de nombreuses fonctionnalités fuitent des mois avant leur annonce officielle. La gamme iPhone 18 ne fait pas exception, et nous avons déjà une idée assez précise de ce qu’Apple prépare pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max.

Un point important mérite toutefois d’être souligné. Apple préparerait un changement majeur de son calendrier de lancement, avec un déploiement en deux temps à partir de la gamme iPhone 18. Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et l’iPhone pliable seraient lancés en septembre 2026, tandis que l’iPhone 18 et l’iPhone 18e arriveraient plus tard, au printemps 2027.

Un design proche de l’iPhone 17 Pro

Les rumeurs indiquent que l’iPhone 18 Pro conserverait globalement le design des iPhone 17 Pro. Le module photo arrière resterait identique, avec un plateau surélevé intégrant trois capteurs disposés en triangle. Les tailles d’écran ne devraient pas évoluer non plus, avec 6,3 pouces pour l’iPhone 18 Pro et 6,9 pouces pour l’iPhone 18 Pro Max, des dimensions introduites avec la gamme iPhone 16 Pro.

Les modèles iPhone 18 Pro pourraient toutefois abandonner l’aspect bicolore du dos aperçu sur l’iPhone 17 Pro, au profit d’un rendu plus homogène. Apple aurait revu son processus de remplacement du verre arrière afin de réduire les différences de teinte entre le verre Ceramic Shield 2 et le châssis en aluminium, pour un aspect plus uniforme.

Un châssis plus épais pour une meilleure batterie ?

Selon une rumeur, l’iPhone 18 Pro Max serait légèrement plus épais que l’iPhone 17 Pro Max, portant son poids à environ 243 grammes. Il deviendrait ainsi environ 3 grammes plus lourd que l’iPhone 14 Pro Max, jusqu’ici le modèle le plus lourd jamais produit par Apple.

La raison exacte de cette épaisseur supplémentaire reste inconnue, mais une batterie de plus grande capacité semble être l’explication la plus probable.

Une Dynamic Island plus discrète et Face ID sous l’écran

Les rumeurs se multiplient autour de l’arrivée de Face ID sous l’écran sur les modèles iPhone 18 Pro, même si les avis divergent encore sur le calendrier précis. Cette technologie permettrait de placer le système TrueDepth sous la dalle, supprimant la découpe actuelle de la Dynamic Island.

Wayne Ma de The Information affirme qu’Apple viserait un design sans Dynamic Island, remplacée par un simple poinçon pour la caméra frontale dans le coin supérieur gauche de l’écran. D’autres sources se montrent plus prudentes. L’analyste Ross Young estime que Face ID sous l’écran est possible, mais qu’une Dynamic Island plus petite serait toujours présente. Mark Gurman de Bloomberg partage cette vision, évoquant une Dynamic Island affinée plutôt que supprimée.

De son côté, le leaker chinois Instant Digital indique que la Dynamic Island va rétrécir, mais que Face ID et la caméra sous l’écran n’arriveraient pas dès cette génération. Le consensus actuel suggère qu’Apple continue de peaufiner la Dynamic Island avant de passer à un écran totalement sans découpe.

Une puce A20 Pro gravée en 2 nm

Les iPhone 18 Pro devraient embarquer la puce A20 Pro, basée sur le procédé de gravure 2 nm de TSMC. Ce changement permettrait une densité de transistors plus élevée, synonyme de meilleures performances et d’une efficacité énergétique accrue. Les gains attendus seraient d’environ 15 % en performances et 30 % en efficacité par rapport à la puce A19 des iPhone 17.

Apple utiliserait également la technologie de packaging Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), intégrant directement la RAM sur la même tranche de silicium que le CPU, le GPU et le Neural Engine. Cela pourrait améliorer les performances globales, Apple Intelligence et l’autonomie, tout en réduisant l’encombrement interne de la puce.

Un modem C2 pour remplacer Qualcomm

Apple prévoirait d’intégrer son modem C2 de nouvelle génération aux iPhone 18 Pro. Ce modem succéderait au C1, apparu sur l’iPhone 16e, et au C1X, utilisé sur l’iPhone Air. Le C2 offrirait des débits plus élevés, une meilleure efficacité énergétique et la prise en charge de la 5G mmWave aux États-Unis, absente des générations précédentes.

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie à long terme d’Apple visant à réduire sa dépendance à Qualcomm, en développant ses propres solutions cellulaires pour une intégration plus poussée et un meilleur contrôle de la consommation énergétique.

Un nouveau capteur photo signé Samsung

Samsung travaillerait sur un capteur photo empilé à trois couches, destiné à l’iPhone 18. Baptisé PD-TR-Logic, il intégrerait trois niveaux de circuits, permettant une meilleure réactivité, moins de bruit et une plage dynamique élargie.

Jusqu’à présent, Sony était le fournisseur exclusif de capteurs photo pour l’iPhone, ce qui ferait de l’arrivée de Samsung un changement majeur dans la chaîne d’approvisionnement photo d’Apple.

Une ouverture variable digne d’un appareil photo reflex

Apple prévoirait d’équiper les iPhone 18 Pro d’un objectif à ouverture variable, une première sur iPhone. Le capteur principal Fusion de 48 mégapixels permettrait d’ajuster mécaniquement l’ouverture, laissant entrer plus de lumière en basse luminosité ou la réduisant pour des scènes très lumineuses et une profondeur de champ plus marquée.

Jusqu’à présent, les iPhone 15 Pro, 16 Pro et 17 Pro utilisent une ouverture fixe de ƒ/1.78. Avec une ouverture variable, les utilisateurs pourraient contrôler plus finement le flou d’arrière-plan, à la manière d’un appareil photo reflex.

L’internet 5G par satellite en préparation

Selon The Information, Apple travaillerait sur la prise en charge de réseaux 5G par satellite, permettant une connexion internet complète via satellite, et non plus uniquement des fonctions d’urgence.

Si l’objectif de 2026 est tenu, les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et l’iPhone pliable seraient les premiers à en bénéficier. Apple collabore déjà avec Globalstar pour ses fonctionnalités satellites, mais aucun fournisseur de 5G satellite grand public n’a encore été confirmé.

Un bouton Camera Control simplifié

Apple chercherait à simplifier le bouton Camera Control afin de réduire les coûts. Actuellement, ce bouton combine capteurs capacitifs et détection de pression. Selon Instant Digital, Apple supprimerait la couche capacitive et ne conserverait que la détection de pression, sans perte de fonctionnalités.

Cette simplification viserait avant tout une réduction des coûts de production et de maintenance, la solution actuelle étant jugée complexe et coûteuse en réparations.

De nouvelles couleurs en test

Apple testerait trois nouvelles couleurs pour les iPhone 18 Pro : bordeaux, marron et violet. Une finition bordeaux marquerait la première véritable déclinaison rouge sur un modèle Pro, hors éditions spéciales (PRODUCT)RED plus claires.

Les iPhone 14 Pro avaient déjà proposé un violet profond, tandis qu’Apple n’a encore jamais commercialisé d’iPhone réellement marron, ce qui rend cette option particulièrement intrigante.