iPhone Air 2 : Apple veut renforcer sa popularité de deux façons

Après avoir détaillé les informations concernant les iPhone 18 Pro, iPhone 17e et l’iPhone pliable, issues d’un rapport de The Information sur les futurs modèles d’iPhone, l’attention se porte désormais sur l’iPhone Air 2.

Selon le rapport, Apple chercherait à rendre l’iPhone Air 2 plus attractif de deux manières distinctes.

Une seconde caméra arrière à l’étude

Première piste envisagée : l’ajout d’un second capteur photo à l’arrière. Cela permettrait de corriger l’une des principales limites de l’iPhone Air actuel, qui se contente d’un unique capteur Fusion de 48 mégapixels, avec un zoom 2x de qualité optique.

Sur l’iPhone Air de seconde génération, cette caméra supplémentaire serait très probablement un ultra grand-angle, venant compléter le module principal et rapprocher l’appareil des standards des autres modèles de la gamme.

Un positionnement tarifaire revu à la baisse

Deuxième levier étudié par Apple : un prix plus bas pour l’iPhone Air 2. Aux États-Unis, l’iPhone Air actuel démarre à 999 dollars, malgré plusieurs concessions comme une seule caméra arrière, un unique haut-parleur, une autonomie plus limitée et quelques autres compromis mineurs.

Un modèle au succès mitigé

Malgré son design audacieux et ultra-fin, l’iPhone Air semble avoir rencontré un succès plus limité que les iPhone 17 et iPhone 17 Pro. Selon le rapport, les fournisseurs d’Apple auraient fortement réduit la production du modèle, signe d’une demande inférieure aux attentes.

Apple prévoirait de lancer l’iPhone Air 2 au printemps 2027, avec l’objectif clair de corriger les faiblesses de la première génération et de relancer l’intérêt pour cette déclinaison atypique de l’iPhone.