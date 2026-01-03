Que se passe-t-il avec le Mac Pro ?

Apple n’a pas mis à jour le Mac Pro depuis 2023 et, selon les dernières rumeurs, aucune évolution ne serait prévue à court terme. Pire encore, Apple pourrait même en avoir terminé avec le Mac Pro.

Bloomberg indiquait récemment que le Mac Pro est « relégué au second plan » et « en grande partie abandonné » par Apple. La marque considérerait désormais le Mac Studio, plus compact, comme son ordinateur de bureau haut de gamme idéal pour les professionnels, au point de quasiment remplacer le Mac Pro.

Un futur centré sur le Mac Studio

Apple travaillerait actuellement sur une puce M5 Ultra attendue l’an prochain. Toutefois, selon Bloomberg, cette puce serait réservée exclusivement au Mac Studio, sans mise à jour équivalente prévue pour le Mac Pro. Apple n’aurait aucun plan de mise à jour significative du Mac Pro en 2026.

Si cela se confirme, une question se pose : Apple mettra-t-elle fin au Mac Pro lors du lancement de la prochaine génération de Mac Studio ?

Des écarts techniques de plus en plus marqués

Le Mac Studio actuel dispose déjà d’une puce M3 Ultra plus récente et plus puissante. Elle offre davantage de cœurs CPU et GPU, jusqu’à 16 To de stockage contre 8 To pour le Mac Pro, ainsi que 512 Go de mémoire unifiée contre 192 Go.

Le Mac Studio peut aussi gérer jusqu’à quatre écrans 8K, alors que le Mac Pro est limité à trois, sans compter l’absence de Thunderbolt 5 sur ce dernier.

Avec l’arrivée d’un Mac Studio M5 Ultra, le fossé ne ferait que se creuser et le Mac Pro semblerait encore plus en retrait.

Une seule vraie raison de choisir le Mac Pro

Aujourd’hui, le seul avantage réel du Mac Pro face au Mac Studio reste la présence de slots d’extension PCIe. En dehors de cela, il est plus lourd, plus encombrant et plus cher, à configuration équivalente en mémoire et en stockage.

Pour la majorité des utilisateurs, il n’y a aucune raison objective de choisir un Mac Pro plutôt qu’un Mac Studio. Néanmoins, certains clients professionnels très spécialisés ont encore besoin de cet espace interne, notamment pour des cartes d’acquisition vidéo RED ou des interfaces audio spécifiques.

Un historique compliqué avec les utilisateurs pro

Au fil des années, Apple a souvent eu du mal à répondre aux attentes des professionnels recherchant une machine de bureau évolutive. Le tristement célèbre Mac Pro « corbeille » de 2013 en est l’exemple parfait : un design audacieux, mais priorisé au détriment de la fonctionnalité.

Ce modèle a été vivement critiqué, notamment parce qu’il ne permettait aucune mise à niveau interne, comme l’ajout de GPU supplémentaires. Apple n’a d’ailleurs jamais pu le faire évoluer, car il n’était pas capable de gérer thermiquement l’évolution rapide des cartes graphiques.

Une modularité enfin retrouvée… puis abandonnée

En 2019, Apple a présenté un Mac Pro modulaire, avec un châssis plus classique intégrant huit slots PCIe et trois grands ventilateurs. Ce modèle a connu quelques mises à jour par la suite, avant d’être à nouveau mis de côté.

Apple commercialise toujours le Mac Pro équipé de la puce M2 Ultra, et le produit n’a pas été retiré du site officiel. Tant qu’il n’est pas officiellement abandonné, une nouvelle version reste possible, mais tout indique que 2026 ne sera pas l’année de son retour.