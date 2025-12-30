LG UltraGear evo : une nouvelle gamme de moniteurs gaming 5K annoncée

LG Electronics officialise le lancement mondial d’UltraGear evo, une nouvelle marque destinée à incarner le très haut de gamme de ses moniteurs gaming. La présentation publique est prévue au CES 2026, à Las Vegas, début janvier. Avec cette initiative, le constructeur affiche une ambition claire : dépasser le cadre désormais classique de la 4K en misant sur des écrans 5K et 5K2K, tout en conservant des fréquences élevées compatibles avec le jeu compétitif et les usages immersifs.

UltraGear evo s’inscrit dans la continuité de la gamme UltraGear, mais avec un positionnement plus élitiste. LG articule sa stratégie autour de trois axes : l’augmentation des résolutions, l’intégration de traitements embarqués reposant sur l’IA, et des formats pensés pour renforcer l’immersion, notamment via des écrans ultra-larges incurvés ou de très grandes diagonales. La marque met en avant une solution d’IA capable, sur certains modèles, d’améliorer la netteté des images jusqu’à un rendu proche du 5K, sans exiger de mise à niveau matérielle côté carte graphique.

Trois références

Trois références inaugurent cette nouvelle famille. Le 39GX950B, un moniteur OLED 39 pouces 5K2K au format 21:9, vise l’immersion et la polyvalence, avec un double mode permettant de privilégier soit la définition, soit la fréquence. Le 27GM950B adopte une dalle MiniLED 5K avec un rétroéclairage très finement segmenté, pensée pour limiter le blooming et offrir un HDR plus maîtrisé. Enfin, le 52G930B mise sur un très grand format 5K2K incurvé à 240 Hz, ciblant les amateurs de sensations “grand écran” sur PC.

LG accompagne cette annonce d’un discours très offensif sur la fin des compromis entre résolution, fluidité et qualité d’image. Reste désormais à vérifier, manettes et souris en main, si ces promesses techniques se traduisent par un réel gain à l’usage, notamment en matière de latence, de netteté perçue et de confort sur de longues sessions de jeu.