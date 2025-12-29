Valve arrête la production du Steam Deck LCD

Valve a officiellement acté la fin du Steam Deck LCD, mettant un terme à la production du modèle équipé de l’écran de 7 pouces lancé en 2022. En quelques années, cette console portable s’était imposée comme une référence du jeu PC nomade, notamment grâce à un positionnement tarifaire très attractif. Son retrait marque la fin d’une offre largement saluée pour son excellent rapport qualité-prix.

Sur la page officielle du produit, Valve confirme clairement la décision : la version Steam Deck LCD 256 Go n’est plus fabriquée et disparaîtra définitivement une fois les stocks écoulés. Proposé initialement à 399,99 dollars, ce modèle constituait le point d’entrée le plus abordable dans l’univers Steam Deck, permettant à un large public de découvrir le jeu PC portable sous SteamOS.

Le Steam Deck Oled survivant

Désormais, l’offre débute avec le Steam Deck OLED, affiché à 549,99 dollars en version 512 Go. Cette hausse de prix modifie sensiblement l’accessibilité de la gamme. Valve n’a pas communiqué sur les raisons exactes de cet arrêt, mais plusieurs éléments peuvent l’expliquer. Le succès du modèle OLED, lancé en 2023 avec un écran plus grand et plus lumineux, une autonomie améliorée et un confort supérieur, a probablement réduit l’intérêt commercial du LCD. À cela s’ajoutent des tensions persistantes sur les composants, notamment la mémoire et le stockage, dont les coûts sont tirés vers le haut par la demande liée à l’intelligence artificielle.

La disparition du Steam Deck LCD s’inscrit dans un contexte plus large où le jeu PC portable devient globalement plus cher. Face à des machines concurrentes souvent proposées au-delà de 600 dollars, Valve perd son produit le plus accessible. Cette évolution soulève des questions sur l’avenir du hardware gaming et sur la place laissée aux joueurs disposant de budgets plus modestes, alors que de nouveaux projets matériels sont déjà évoqués pour les années à venir.