Steam est désormais 64 bits sur Windows, voici ce que ça change

Valve a déployé une nouvelle version de son client Steam pour Windows marquant un changement important : le passage définitif à une architecture entièrement en 64 bits. Cette évolution met fin à la compatibilité avec les systèmes d’exploitation 32 bits, une décision qui concerne encore une minorité de joueurs, mais qui aura des conséquences directes pour ceux souhaitant continuer à bénéficier des mises à jour et des correctifs.

La transition est déjà engagée, mais Valve laisse un court délai aux utilisateurs concernés. Le client Steam en 32 bits continuera de recevoir des mises à jour de sécurité et de stabilité jusqu’à la fin de l’année 2025. En revanche, le 1er janvier 2026 marquera l’arrêt définitif du support : à partir de cette date, aucune mise à jour ne sera plus proposée sur les systèmes 32 bits.

Rupture technologique

Concrètement, cette décision ne touche que les utilisateurs de Windows 10 en version 32 bits, dernier système encore compatible avec Steam dans cette configuration. Windows 7 n’est plus pris en charge depuis plusieurs années, tandis que Windows 11 n’existe qu’en 64 bits. Valve explique ce choix par une réalité chiffrée : seulement 0,01 % des ordinateurs connectés à Steam utilisent encore une version 32 bits de Windows 10. À cela s’ajoutent des contraintes techniques, certains pilotes et bibliothèques indispensables au bon fonctionnement de Steam n’étant plus maintenus sur cette architecture.

Cette mise à jour ne se limite pas à cette rupture technologique. Valve en profite pour intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme la prise en charge filaire des manettes de la Nintendo Switch 2. Les amateurs de rétro-gaming bénéficient également du support des adaptateurs GameCube en mode Wii U, vibrations incluses. Enfin, les modes gyroscopiques deviennent la norme par défaut et de nombreux correctifs viennent améliorer la stabilité globale du client.