iPhone 17e : mêmes dalles OLED, mais des bordures plus fines

Apple préparerait une évolution discrète mais visible de son iPhone d’entrée de gamme. Selon un rapport publié par The Elec, l’iPhone 17e conserverait la même dalle OLED que l’iPhone 16e, tout en bénéficiant de bordures d’écran plus fines, offrant ainsi un design plus moderne sans hausse majeure des coûts.

Un écran connu, mais un design affiné

D’après des sources issues de la chaîne d’approvisionnement citées par The Elec, la majorité des dalles OLED de l’iPhone 17e serait une nouvelle fois produite par BOE, avec un complément assuré par Samsung Display et LG Display.

L’écran resterait basé sur la dalle OLED introduite à l’époque de l’iPhone 14, déjà utilisée sur l’iPhone 16e. En revanche, Apple ajusterait le châssis et l’intégration de l’écran afin de réduire la taille des bordures, un changement perceptible visuellement sans modification profonde du composant lui-même.

Dynamic Island : une rumeur de plus en plus incertaine

En août, le leaker Digital Chat Station sur Weibo affirmait que l’iPhone 17e pourrait adopter la Dynamic Island et la puce A19. À ce jour, The Elec ne confirme toutefois aucune intégration de la Dynamic Island sur ce modèle.

Techniquement, l’hypothèse reste fragile. La Dynamic Island nécessite une refonte complète du module TrueDepth, une nouvelle disposition des capteurs et un masquage spécifique de l’écran, ce qui impliquerait de nouveaux outils de production et des coûts supplémentaires.

Dans cette optique, conserver l’encoche actuelle permettrait à Apple de préserver les économies d’échelle recherchées avec la gamme “e”, tout en maintenant une différenciation claire avec les modèles premium de la série iPhone 17.

Une mise à jour esthétique sans hausse des coûts

Réduire les bordures sans changer la dalle OLED elle-même est une stratégie cohérente. La taille des bordures dépend principalement du cadre et de l’ajustement de l’écran dans le châssis, ce qui permet à Apple de rafraîchir le design sans bouleverser la chaîne de production.

Cette approche offrirait une amélioration visuelle immédiate, tout en respectant la logique de maîtrise des coûts qui définit l’iPhone 17e.

Écran 6,1 pouces et taux de rafraîchissement limité

Le rapport confirme également que l’iPhone 17e conserverait un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Contrairement aux modèles iPhone 17 plus haut de gamme, il ne bénéficierait pas de la technologie LTPO.

BOE ne produisant pas encore de dalles LTPO de manière fiable, l’iPhone 17e continuerait d’utiliser des panneaux LTPS, incapables de gérer un taux de rafraîchissement variable, ce qui explique l’absence de ProMotion sur ce modèle.

Un lancement prévu début 2026

Des sources réputées comme Ming-Chi Kuo, Mark Gurman pour Bloomberg et The Elec s’accordent sur un point : l’iPhone 17e est toujours prévu pour un lancement au début de l’année prochaine, dans la continuité de la stratégie d’Apple pour sa gamme plus abordable.