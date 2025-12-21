Le ministère des Sports a été piraté : les données de 3,5 millions de foyers volées

Après le ministère de l’Intérieur, une nouvelle institution française est frappée par une cyberattaque d’ampleur. Cette fois, c’est le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative qui annonce avoir été victime d’un piratage ayant permis la collecte de données appartenant à environ 3,5 millions de foyers. L’information a été confirmée par voie de communiqué officiel, dans lequel l’administration reconnaît une fuite issue de l’un de ses systèmes d’information.

« Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative a pris connaissance d’une exfiltration de données issue de l’un de ses systèmes d’information. Dès la détection de l’incident, les équipes techniques spécialisées du ministère ont été mobilisées afin de vérifier la nature et l’ampleur des données concernées, et de mettre en œuvre les mesures de sécurité adaptées pour faire cesser toute fuite de données.

“Consignes de sécurité à suivre”

Un dépôt de plainte sera effectué auprès des autorités compétentes et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sera saisie dans les 72 heures conformément aux obligations réglementaires. Un travail est en cours afin d’informer, dans les meilleurs délais, les 3,5 millions de foyers concernés, et de leur partager les recommandations et consignes de sécurité à suivre. »

À ce stade, le ministère n’a pas communiqué sur la nature exacte des informations compromises. Toutefois, il est probable que des données personnelles classiques aient été concernées, telles que les noms, prénoms, adresses postales ou numéros de téléphone des personnes enregistrées dans les bases administratives.

Cet incident s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu pour la cybersécurité des institutions françaises. La semaine précédente, le ministère de l’Intérieur avait déjà été ciblé par une attaque similaire, menant à l’interpellation d’un suspect âgé de 22 ans. En parallèle, le secteur privé n’est pas épargné, comme l’a montré l’annonce récente de SFR concernant le vol de données de certains de ses clients.

Cette succession d’affaires laisse craindre d’autres révélations dans les mois à venir, d’autant que plusieurs groupes de hackers semblent concentrer leurs efforts sur des cibles françaises. Les autorités appellent implicitement à la vigilance, notamment face à une possible recrudescence d’escroqueries par téléphone, SMS ou e-mail exploitant les données volées.