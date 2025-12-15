SoftBank et Nvidia valoriseraient Skild AI, une société d’« IA pour robots », à 14 milliards de dollars

SoftBank et Nvidia seraient sur le point de cofinancer Skild AI à hauteur de plus d’un milliard de dollars, selon plusieurs sources concordantes. Cette levée de fonds porterait la valorisation de la startup à environ 14 milliards de dollars, soit près du triple de son estimation de mai dernier, illustrant l’engouement massif pour l’intelligence robotique.

Fondée il y a moins de trois ans, Skild AI s’est distinguée en se concentrant uniquement sur le logiciel, contrairement à de nombreuses startups qui conçoivent également du matériel. L’entreprise développe un modèle fondationnel « robot-agnostique », capable de s’adapter à différents types de robots et scénarios d’usage, ouvrant la voie à une automatisation généralisée de tâches physiques. Lors d’une précédente levée menée par SoftBank, LG Technology Ventures, Samsung et Nvidia avaient déjà investi 500 millions de dollars dans la jeune pousse.

Modèle autonome

En juillet, Skild AI a présenté Skild Brain, son modèle autonome capable d’exécuter des tâches complexes. Les démonstrations ont montré des robots manipulant de la vaisselle ou gravissant des escaliers, soulignant le potentiel pratique du système. Parallèlement, la société a noué des partenariats stratégiques avec LG CNS et Hewlett Packard Enterprise pour enrichir son écosystème et accélérer l’adoption de sa technologie.

Le secteur attire des investissements historiques : Physical Intelligence a levé 600 millions de dollars pour un projet similaire, tandis que Figure, spécialiste des humanoïdes, a dépassé les 39 milliards de dollars de valorisation. D’autres acteurs, comme 1X, multiplient également les levées de fonds.

Cette course mondiale à l’« intelligence robotique » pourrait transformer profondément la production et les modes de travail. Elle pose cependant un dilemme futur majeur : si les robots deviennent capables d’effectuer quasiment toutes les tâches humaines, qui continuera à rémunérer les individus pour consommer dans un système capitaliste fondé sur le salaire et la consommation ? Pour l’heure, aucun acteur du secteur ne semble envisager sérieusement des solutions à ce scénario, qui pourrait s’imposer plus tôt que prévu.