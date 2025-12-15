Reddit attaque l’Australie en justice pour son blocage des réseaux sociaux aux mineurs

Reddit a lancé une action en justice contre la nouvelle loi australienne qui interdit depuis le 10 décembre l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. La plateforme américaine considère cette mesure comme une atteinte à la liberté de communication politique et conteste sa classification parmi les services concernés par la restriction.

La plainte de Reddit s’appuie sur deux arguments principaux. Premièrement, l’entreprise estime qu’elle ne devrait pas figurer sur la liste des plateformes visées, affirmant qu’elle « n’est pas une application soumise à restriction d’âge ». Deuxièmement, elle soutient que la loi « porte atteinte à la liberté implicite de communication politique », invoquant la protection du débat civique en ligne.

“Légalement erroné”

Bien qu’ayant initialement déclaré vouloir se conformer à la réglementation, Reddit avait déjà dénoncé son caractère « légalement erroné ». Cette procédure judiciaire diffère d’une autre action introduite en novembre par un collectif de défense des droits des internautes, visant également à annuler la loi pour atteinte à la liberté d’expression.

Au-delà des aspects juridiques, Reddit pointe des problèmes pratiques. La plateforme avertit que la loi obligerait à mettre en place « des processus de vérification intrusifs et potentiellement peu sûrs » pour les utilisateurs, mineurs comme adultes.

Elle craint aussi que les adolescents soient isolés, privés d’« expériences communautaires adaptées à leur âge », et que la réglementation crée un « patchwork illogique » de services inclus ou exclus. Meta partage ces inquiétudes, craignant que les jeunes se tournent vers des espaces moins régulés d’Internet.

Le gouvernement australien, quant à lui, reste inflexible. « Nous sommes du côté des parents et des enfants australiens, pas des plateformes », a déclaré un porte-parole, précisant que les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (28,1 millions d’euros). Depuis le 10 décembre, des géants comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Threads, Twitch et Kick doivent bloquer l’accès aux utilisateurs de moins de 16 ans.

Cette législation pionnière suscite une attention internationale, la France envisageant de son côté un projet similaire pour les moins de 15 ou 16 ans, selon les propos du président Emmanuel Macron.