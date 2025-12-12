iPhone 17 : la demande bat des records chez Apple

La gamme iPhone 17 se vend à un tel rythme qu’Apple serait en passe d’expédier plus de 247,4 millions d’iPhone en 2025, selon un nouveau rapport publié par IDC.

Selon IDC, les livraisons totales en 2025 devraient progresser de 6,1 % sur un an, portées par la forte demande pour l’iPhone 17 et par une reprise marquée des ventes en Chine, un marché clé pour Apple.

À l’échelle mondiale, les expéditions de smartphones (Android et iOS confondus) ne devraient croître que de 1,5 %, une performance largement attribuée au succès de l’iPhone.

Une dynamique exceptionnelle en Chine et dans les marchés clés

En Chine, le plus grand marché d’Apple, la demande pour l’iPhone 17 a fortement accéléré la performance du groupe. Apple s’est classé premier en octobre et novembre, avec plus de 20 % de parts de marché, très loin devant ses concurrents, selon les données mensuelles de ventes en Chine publiées par IDC.

Cette dynamique a conduit IDC à revoir fortement à la hausse ses prévisions pour le quatrième trimestre en Chine, passant d’une croissance annuelle attendue de 9 % à 17 %. Ce retournement transforme une baisse initialement prévue de 1 % pour l’année 2025 en une croissance positive de 3 %, un changement jugé spectaculaire par les analystes.

Cette réussite ne se limite pas à la Chine. Elle se confirme également aux États-Unis et en Europe de l’Ouest, des régions qui montraient auparavant des signes de ralentissement. Selon IDC, 2025 devrait devenir une année record pour Apple, tant en volume qu’en valeur, avec un chiffre d’affaires estimé à plus de 261 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 7,2 %.

Des records de chiffre d’affaires attendus

Dès le mois d’octobre, le PDG d’Apple Tim Cook indiquait que l’entreprise s’attendait à établir un nouveau record historique de chiffre d’affaires sur le trimestre de décembre, ainsi qu’un record absolu pour les revenus de l’iPhone. Apple anticipe une croissance globale du chiffre d’affaires comprise entre 10 % et 12 % sur un an.

L’intérêt des consommateurs est particulièrement fort pour l’iPhone 17 standard et les modèles iPhone 17 Pro, malgré des performances commerciales plus modestes pour l’iPhone Air.

Un changement de calendrier qui pèsera sur 2026

À partir de l’an prochain, Apple prévoit de modifier son calendrier de lancement. Les modèles haut de gamme, dont l’iPhone Fold et l’iPhone 18 Pro, seraient toujours lancés en septembre 2026, tandis que l’iPhone 18, plus abordable, serait repoussé au printemps 2027.

Selon IDC, cette décision pourrait entraîner une baisse de 4,2 % des livraisons iOS en 2026. À cela s’ajouterait une pénurie mondiale de mémoire, susceptible de provoquer des contraintes d’approvisionnement et une hausse des prix sur l’ensemble du marché des smartphones.

Dans ce contexte, IDC estime que les livraisons mondiales de smartphones pourraient reculer de 0,9 % en 2026, sous l’effet combiné des tensions sur l’offre et des ajustements stratégiques d’Apple.