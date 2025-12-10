Livres : Amazon dénonce les frais de port obligatoires, avec 100 millions d’euros payés par les Français

Deux ans après l’instauration des frais de port obligatoires de 3 euros sur les commandes de livres en ligne inférieures à 35 euros, Amazon dresse un constat très négatif. Selon Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, les consommateurs auraient déjà payé plus de 100 millions d’euros uniquement en frais de livraison, tandis que les ventes de livres poursuivent leur déclin, y compris dans les librairies physiques.

Les chiffres confirment ce recul. D’après GFK, le marché français du livre a enregistré en 2024 une baisse de 3 % en volume pour la deuxième année consécutive, ce qui constitue la pire performance au sein de l’Union européenne. Le nombre d’acheteurs de livres neufs a diminué de 10 % en un an, et plus d’un lecteur sur deux affirme avoir réduit ses achats en raison de ces frais additionnels, selon une enquête Ifop.

Taxe sur la lecture

Cette mesure, appliquée depuis octobre 2023 à l’initiative de la sénatrice Laure Darcos, devait à l’origine rétablir l’équilibre entre les plateformes de vente en ligne et les librairies de proximité. Amazon estime désormais qu’il s’agit d’une véritable taxe sur la lecture, qui touche surtout les ménages modestes et les 22 millions de Français vivant en zone rurale ou dans les nombreuses communes dépourvues de librairie.

Mais les libraires ne sont pas les principaux gagnants de ce dispositif. Lorsque les consommateurs choisissent de se déplacer pour éviter de payer les 3 euros, seuls 26 % se rendent dans une librairie indépendante, selon les chiffres avancés par Amazon. La majorité, environ 70 %, privilégie les hypermarchés ou les grandes enseignes culturelles, qui profiteraient davantage de cette politique. Malgré deux années de créations record de librairies, l’année 2024 marque un ralentissement et les ventes en boutique n’ont pas retrouvé leur dynamisme, remettant en cause l’idée d’une mesure réellement protectrice du commerce local.

Les relations entre Amazon et les autorités restent en outre particulièrement tendues. Début 2025, un nouveau désaccord a éclaté concernant l’application de la loi : Amazon considérait qu’il pouvait assurer des livraisons gratuites via ses casiers installés dans des magasins vendant des livres. Le Médiateur du livre a finalement estimé en mai que cette pratique constituait un contournement des règles.