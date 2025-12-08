Rachat de Warner Bros : Netflix proposera les films plus tôt en streaming

À la suite de l’annonce de l’acquisition de Warner Bros Discovery pour 82,7 milliards de dollars, Ted Sarandos, co-patron de Netflix, a clarifié sa stratégie concernant la diffusion des films au cinéma et en streaming. Il affirme que la plateforme n’a aucune hostilité envers les cinémas, mais souhaite faire évoluer les fenêtres d’exploitation traditionnelles.

Lors d’une conférence avec les investisseurs, Ted Sarandos a rappelé que Netflix n’a pas d’opposition de principe à la diffusion en salle. En 2025, la plateforme a sorti 30 films dans les salles américaines.

Netflix entend respecter les accords contractuels de Warner Bros et maintenir le cycle de vie des œuvres débutant par une exploitation en salle, avec des accords valables jusqu’en 2029. Cette stratégie concerne également HBO, dont les productions via Warner Bros continueront à suivre les mêmes règles.

Périodes d’exclusivité défavorables

Le dirigeant critique néanmoins les longues périodes d’exclusivité au cinéma, qu’il juge défavorables aux consommateurs, et prévoit que les fenêtres de diffusion vont « évoluer » pour permettre un accès plus rapide aux contenus.

En France, ces changements restent limités par la chronologie des médias, qui impose des délais stricts : 4 mois pour le DVD/Blu-ray/VOD, 6 mois pour les chaînes payantes, 9 à 17 mois pour les services de streaming selon la plateforme, et 22 mois pour les chaînes gratuites.

Netflix conserve pour objectif de proposer ses films en première exclusivité à ses abonnés. La plateforme poursuivra sa stratégie hybride, accordant des sorties limitées en salle à certains titres majeurs ou prétendants aux récompenses, notamment aux Oscars aux États-Unis.

Malgré ces assurances, les exploitants de cinéma restent prudents. Ils rappellent que Netflix a souvent critiqué leur modèle économique, et Ted Sarandos avait qualifié les salles de cinéma de « dépassées » lors du Time100 Summit, soulignant que beaucoup d’Américains n’ont pas accès à des multiplexes. Ce passif, combiné à la volonté de raccourcir les délais entre salles et streaming, nourrit les craintes d’une transformation importante du paysage cinématographique sous l’influence de Netflix.