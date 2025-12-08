Meta reporte ses lunettes de réalité mixte à 2027

Meta a décidé de repousser le lancement de ses nouvelles lunettes de réalité mixte, nom de code Phoenix, au premier semestre 2027. Initialement prévu pour le second semestre 2026, ce report vise à garantir une expérience utilisateur optimale, selon Maher Saba, vice-président de Reality Labs Foundation.

Le projet Phoenix consiste en une paire de lunettes connectées à un boîtier externe, un design rappelant l’Apple Vision Pro. Ce choix technique, maintenu malgré les débats internes, permet d’alléger la monture, d’améliorer le confort et d’éviter la surchauffe.

Nouvelles fonctionnalités

Dans un mémo interne consulté par Business Insider, Gabriel Aul et Ryan Cairns, dirigeants de la division métavers, précisent que ce délai offre une marge pour peaufiner l’interface utilisateur et les détails du produit. Maher Saba souligne que ce report n’a pas pour but d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais de livrer un produit de qualité supérieure, conformément aux directives de Mark Zuckerberg pour assurer une activité plus durable.

Malgré le report de Phoenix, 2026 verra l’arrivée d’un appareil portable en édition limitée nommé Malibu 2. Parallèlement, Meta prépare le développement d’un nouveau casque Quest, promettant des améliorations majeures pour le jeu immersif et une meilleure rentabilité unitaire.

Ces ajustements s’inscrivent dans un contexte de réorganisation plus large. Après un remaniement de la direction en octobre, l’entreprise envisage des coupes budgétaires pouvant atteindre 30 % pour le métavers au sein de Reality Labs, ce qui pourrait affecter les équipes travaillant sur Horizon Worlds.