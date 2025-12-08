Meta prépare de grosses coupes budgétaires pour le métavers

Meta s’apprête à réduire fortement les ressources consacrées au métavers, un projet autrefois présenté par Mark Zuckerberg comme central pour l’avenir de l’entreprise. L’adoption plus lente que prévu et la concurrence moins intense que redoutée ont poussé le groupe à envisager une cure d’austérité sévère pour sa division dédiée aux mondes virtuels.

Dans le cadre de la planification budgétaire pour 2026, la direction de Meta étudie des coupes pouvant atteindre 30 % pour les équipes travaillant sur le métavers, selon Bloomberg. Ce pourcentage dépasse largement les économies standard de 10 % demandées par Zuckerberg à l’ensemble des dirigeants lors de réunions à Hawaï le mois dernier.

Quest impacté

Cette réduction touchera principalement l’unité de réalité virtuelle Quest, la plateforme Horizon Worlds et les effectifs, avec des licenciements probables dès janvier. L’absence de concurrence industrielle significative dans ce secteur a également motivé cette décision.

Le désengagement progressif marque un tournant pour Reality Labs, qui concentre les projets de casques VR et de lunettes connectées AR. Depuis début 2021, ce groupe a accumulé plus de 70 milliards de dollars de pertes, suscitant la critique des investisseurs qui jugent ces dépenses excessives.

Si Zuckerberg reste convaincu du potentiel futur des mondes virtuels pour le travail et le jeu, il a cessé de mentionner le métavers dans ses interventions publiques. L’attention du dirigeant se tourne désormais vers le développement de grands modèles d’IA générative et le matériel associé, comme les lunettes connectées Ray-Ban, délaissant la vision qui avait motivé le changement de nom de Facebook en 2021.