L’iPhone pliable pourrait coûter 2 399 $

L’iPhone pliable d’Apple pourrait être proposé à 2 399 dollars, selon une estimation de l’analyste Arthur Liao de Fubon Research. Les projections évoquées jusqu’ici allaient de 1 800 $ à 2 500 $, et cette nouvelle estimation se situe clairement dans la tranche haute.

Un positionnement tarifaire déjà anticipé par plusieurs analystes

L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà indiqué que l’iPhone Fold devrait coûter entre 2 000 $ et 2 500 $, tandis que Mark Gurman de Bloomberg s’attend à un tarif autour de 2 000 $.

Un prix tiré vers le haut par des composants très premium

L’iPhone pliable sera coûteux en raison des composants haut de gamme qu’Apple souhaite intégrer. Selon Fubon Research, la dalle pliable et le système de charnière feraient grimper le prix vers le haut de la fourchette attendue.

La demande dépendra largement du prix fixé par Apple, mais Fubon estime qu’Apple pourrait tout de même vendre environ 5,4 millions d’unités en 2026. Le marché mondial du smartphone pourrait décliner cette année-là, faisant des modèles pliables le seul segment en lumière en 2026.

Appareil photo : des nouveautés pour 2026, mais pas toutes pour l’iPhone pliable

Le rapport indique également qu’Apple travaille sur des améliorations photo pour 2026, notamment l’arrivée du premier objectif à ouverture variable sur les modèles iPhone 18 Pro.

L’iPhone Fold, lui, ne devrait pas bénéficier de cette technologie. Les rumeurs évoquent toutefois une configuration à double appareil photo arrière composée d’un objectif Wide et d’un Ultra Wide, ainsi que deux caméras frontales, ce qui lui permettrait d’offrir des aptitudes photo polyvalentes malgré l’absence de l’ouverture variable.