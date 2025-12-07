Netflix va racheter Warner Bros. Discovery dans un accord majeur pour le streaming

Le géant Netflix a annoncé en fin de semaine qu’il allait acquérir les studios et activités de streaming de Warner Bros. Discovery pour 82,7 milliards de dollars.

Une acquisition colossale qui transforme le paysage du streaming

Selon Reuters, la transaction inclut Warner Bros., HBO et HBO Max dans un accord mêlant cash et actions, valorisé à 72 milliards de dollars en actions et 82,7 milliards de dollars dette comprise.

Ce rachat offre à Netflix le contrôle de franchises iconiques comme DC, Game of Thrones, Harry Potter, Looney Tunes, ainsi que l’immense bibliothèque de films Warner Bros. Cela représente une expansion massive du volume et de la diversité des contenus disponibles sous un seul service de streaming.

Netflix obtient également l’accès à la marque HBO, mondialement reconnue, ainsi qu’à son catalogue de séries de prestige telles que The Sopranos, Succession ou encore The Wire.

Une intégration progressive des services

Netflix précise vouloir maintenir la distribution cinématographique de Warner Bros., conserver HBO Max comme service distinct dans un premier temps, tout en intégrant les contenus HBO et Warner Bros. au sein de son propre catalogue.

Détails financiers et conditions du deal

Netflix a confirmé que chaque actionnaire de Warner Bros. Discovery recevra 23,25 dollars en cash et 4,50 dollars en actions Netflix par action.

L’accord est conditionné à la finalisation de la séparation de Discovery Global en une entité indépendante au troisième trimestre 2026, ainsi qu’à l’obtention de l’approbation des autorités réglementaires. La transaction devrait prendre 12 à 18 mois pour être finalisée.

Apple TV perd une opportunité stratégique

En octobre, plusieurs rapports indiquaient qu’Apple s’intéressait à l’acquisition du vaste catalogue de Warner Bros. Discovery pour Apple TV. Ce scénario étant désormais écarté, Apple TV devrait faire face à une concurrence encore plus forte de Netflix dans les années à venir.