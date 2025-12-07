iPhone Pocket : des copies à 6 $ sont déjà en vente

Quelques jours après la rupture mondiale de l’iPhone Pocket d’Apple, des versions contrefaites de l’accessoire commencent déjà à apparaître en ligne.

Un accessoire Apple lancé en collaboration avec ISSEY MIYAKE

Début novembre, Apple a présenté l’iPhone Pocket, conçu en partenariat avec la marque de mode japonaise ISSEY MIYAKE. Cet accessoire tricoté en 3D et produit en édition limitée a été pensé pour transporter un iPhone.

L’iPhone Pocket se présente comme une pochette extensible, évoquant les anciennes chaussettes iPod, mais allongée pour former une sangle en textile côtelé et élastique. Elle peut enfermer totalement l’iPhone, tout en permettant d’apercevoir l’écran à travers sa structure ajourée. Deux variantes étaient proposées : une version courte à 149,95 $ et une version longue à 229,95 $.

L’accessoire a été disponible à la commande à partir du vendredi 14 novembre, dans plusieurs pays dont les États-Unis, la France, la Chine, l’Italie, le Japon, Singapour, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Il s’est rapidement vendu partout.

Des copies à 6 $ déjà en vente sur des sites chinois

Désormais, des versions imitant l’accessoire apparaissent sur des plateformes chinoises comme AliExpress, où il est possible d’acheter une copie de l’iPhone Pocket pour à peine 6 dollars.

Certaines annonces le décrivent comme une « réplique 1:1 », même si aucun marquage ISSEY MIYAKE n’est présent sur l’étiquette. Les vendeurs affirment que l’accessoire est fabriqué avec des procédés similaires. Les deux formats, court et long, sont proposés, ainsi que l’ensemble des coloris originaux.

Une reproduction éclair, typique du marché chinois

Les produits Apple et leurs accessoires sont souvent copiés très rapidement par des fabricants chinois, mais dans le cas de l’iPhone Pocket, la rapidité d’apparition des contrefaçons est particulièrement frappante.

Comme pour la majorité des reproductions, la qualité peut varier, mais pour celles et ceux qui ont manqué l’édition limitée, qui la trouvent trop coûteuse ou qui aiment simplement son esthétique, ces copies à prix extrêmement réduit pourraient représenter une alternative tentante.