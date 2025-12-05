iPad Air 2026 : le point sur les rumeurs

Plusieurs modèles d’iPad devraient être mis à jour en 2026, dont l’iPad Air, l’iPad d’entrée de gamme et l’iPad mini. L’iPad Air pourrait être renouvelé dès le début de l’année, autour de mars ou avril.

Design et écran

Les informations disponibles indiquent qu’aucun changement de design majeur n’est prévu pour l’iPad Air 2026. On retrouverait donc les formats 11 pouces et 13 pouces, identiques à ceux du modèle actuel.

L’iPad Air resterait plus épais et plus lourd que l’iPad Pro. Il conserverait également son écran LED, moins avancé que l’OLED réservé aux iPad Pro. Apple n’introduirait pas non plus ProMotion, une fonctionnalité toujours absente de la gamme Air.

Le modèle 2026 continuerait d’intégrer le port USB-C, le bouton supérieur Touch ID ainsi que des caméras avant et arrière similaires à celles des générations précédentes.

Un nouveau coloris est possible, mais non garanti pour une mise à jour mineure. Aucun nouvel accessoire n’est évoqué, et l’iPad Air resterait compatible avec le Magic Keyboard et l’Apple Pencil Pro.

Puce M4

Apple équipe traditionnellement l’iPad Air d’une puce M d’une génération derrière l’iPad Pro. Étant donné que l’iPad Pro est passé à la puce M5 en octobre 2025, l’iPad Air 2026 devrait logiquement adopter la puce M4.

La M3 et la M4 reposent toutes deux sur une gravure en 3 nanomètres, mais la M4 profite d’un processus amélioré, offrant :

jusqu’à 10 cœurs CPU (au lieu de 8),

(au lieu de 8), un Neural Engine plus rapide ,

, une bande passante mémoire accrue ,

, un GPU plus économe en énergie, ce qui pourrait améliorer l’autonomie.

La M4 est annoncée jusqu’à 30 % plus rapide côté CPU et jusqu’à 21 % côté GPU par rapport à la M3.

En pratique, la différence pourrait rester discrète pour la plupart des usages, mais être perceptible dans les tâches plus intensives, comme les jeux exigeants ou le montage vidéo.

L’iPad Air prend déjà en charge Apple Intelligence, et le modèle 2026 continuera de le faire. On ignore encore si Apple augmentera la RAM, comme pour certains iPad Pro. Les modèles actuels disposent de 8 Go, soit le minimum requis pour Apple Intelligence.

Charge et autonomie

L’iPad Pro a récemment bénéficié d’une charge rapide améliorée avec l’arrivée de la puce M5. Apple pourrait envisager de proposer cette amélioration sur l’iPad Air 2026, même si cela reste spéculatif.

Puce réseau N1

L’iPad Air devrait adopter la puce réseau N1, introduite pour la première fois dans les modèles d’iPhone 17.

Cette puce Wi-Fi / Bluetooth conçue par Apple offrirait :

une connectivité plus stable ,

, une meilleure efficacité énergétique ,

, la prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.

L’iPad Air actuel ne propose que le Wi-Fi 6E, ce qui signifie que le modèle 2026 pourrait bénéficier de débits plus rapides, à condition d’être connecté à un réseau compatible Wi-Fi 7.

Modem Apple

Apple utilise le modem C1X dans l’iPad Pro M5, et il est probable que l’iPad Air 2026 adopte le même modem pour ses versions cellulaires.

Le C1X est une version améliorée du C1, premier modem conçu en interne par Apple. Il offre des performances équivalentes à celles des modems Qualcomm, mais avec une consommation nettement plus faible et une meilleure intégration avec les composants internes.

La 5G reste limitée aux bandes sub-6 GHz, sans prise en charge du mmWave, une absence qui n’a jamais posé problème sur l’iPad Air actuel.

Prix

Aucune rumeur ne mentionne une hausse tarifaire. L’iPad Air 2026 devrait donc commencer à 599 $ pour le modèle 11 pouces et 799 $ pour la version 13 pouces.

Date de sortie

L’iPad Air 2026 est attendu entre mars et avril. Apple pourrait organiser un événement de printemps, plusieurs produits étant pressentis pour être lancés dans cette période.