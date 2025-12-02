Galaxy Z TriFold : Samsung officialise son smartphone pliable de 10 pouces

Samsung présente le Galaxy Z TriFold, un smartphone pliable qui inaugure une architecture à double charnière permettant d’offrir trois écrans au total. Ce format inédit permet à l’appareil de s’ouvrir comme un livre pour révéler une dalle intérieure de 10 pouces, tandis qu’une fois refermé, l’utilisateur retrouve un écran externe de 6,5 pouces.

Cette approche rappelle celle du Mate XT de Huawei, mais Samsung y ajoute une fiche technique particulièrement ambitieuse. L’écran interne atteint une luminosité de 1 600 nits, une définition de 2 160 × 1 584 pixels et un rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz.

Définition de 2 520 × 1 080 pixels

L’écran extérieur pousse la luminosité jusqu’à 2 600 nits pour une définition de 2 520 × 1 080 pixels, avec là encore un taux variable de 1 à 120 Hz. Le smartphone repose sur le Snapdragon 8 Elite accompagné de 16 Go de RAM et tourne sous Android 16 dès sa sortie.

La partie photo s’aligne sur les standards premium de la marque avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels et deux caméras frontales de 10 mégapixels, une par écran. L’autonomie devrait bénéficier d’une batterie de 5 600 mAh, un net gain par rapport au Galaxy Z Fold 7, même si les surfaces d’affichage ne sont pas comparables.

L’un des défis majeurs était de contenir l’épaisseur malgré la triple section. Déplié, le TriFold ne fait que 3,9 à 4,2 mm selon la zone, et replié, il atteint 12,9 mm, une finesse remarquable pour un appareil à trois volets, même supérieure à celle du Fold 5. Il obtient une certification IP48, mais son poids de 309 grammes se fait sentir. On retrouve également Samsung DeX pour une utilisation proche d’un ordinateur via un écran externe.

Le lancement aura lieu le 12 décembre en Corée du Sud avant d’être étendu progressivement à plusieurs marchés asiatiques puis au reste du monde au premier trimestre 2026. Son prix local est fixé à 3 594 000 wons, soit environ 2 108 euros.