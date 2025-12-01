Les téléphones portables vont être interdits au lycée, annonce Emmanuel Macron

Après avoir imposé le dépôt obligatoire des smartphones dans les collèges, le gouvernement s’apprête à étendre cette mesure aux lycées. En déplacement à Mirecourt, dans les Vosges, Emmanuel Macron a confirmé vouloir aller « au bout de cette démarche » dès la rentrée prochaine.

Il s’appuie sur le bilan jugé positif de l’expérimentation menée l’an dernier dans une centaine d’établissements, avant sa généralisation en septembre. Selon le président, le dispositif fonctionne « plutôt bien » et répond à une ambition claire : faire de l’école un espace préservé des distractions numériques, centré sur l’apprentissage et les interactions humaines.

« À partir de la rentrée prochaine, on veut faire plus de portables au lycée pour vraiment aller au bout de cette démarche et dire : c’est pas le lieu où vous devez faire ça », a-t-il insisté devant les lecteurs du groupe Ebra, estimant que l’usage récréatif du téléphone n’a pas sa place en milieu scolaire.

Loi de 2018

Aujourd’hui, la loi de 2018 interdit déjà en théorie les portables de la maternelle au collège, mais elle laissait une marge d’application variable. Le programme « Pause numérique » a renforcé cette règle en imposant que les élèves déposent physiquement leurs appareils dans des casiers ou des pochettes verrouillées durant les cours. Ce système strict a permis d’homogénéiser les pratiques et de diminuer la présence effective des smartphones dans les salles de classe, une évolution que l’exécutif considère encourageante.

Emmanuel Macron souhaite désormais appliquer ce modèle au lycée, un espace où les usages numériques sont plus ancrés mais où, selon lui, la nécessité de fixer un cadre demeure. « On a sorti le portable du collège, maintenant dans tous les collèges à la rentrée dernière, on va sans doute l’élargir aux lycées à la rentrée prochaine avec le ministre. Il est en train de regarder ça », a-t-il précisé. Le gouvernement travaille ainsi à une extension de l’interdiction qui pourrait redéfinir le quotidien de millions de lycéens dès septembre prochain.