Perplexity lance son assistant shopping par IA, juste après ChatGPT

Perplexity renforce sa présence dans le commerce en ligne à l’approche des fêtes en lançant une nouvelle fonctionnalité de shopping assistée par intelligence artificielle.

L’outil, disponible immédiatement et gratuitement, permet d’acheter des produits directement depuis la plateforme tout en cherchant à transformer la manière dont les utilisateurs naviguent parmi les offres en ligne.

Le principe rappelle ce que ChatGPT a présenté la veille : l’utilisateur exprime un besoin, puis affine les résultats grâce à des échanges successifs avec l’IA. Les produits apparaissent sous forme de cartes détaillant caractéristiques et avis, mais l’atout principal du système réside dans sa capacité à retenir le contexte pour améliorer ses recommandations.

Mémoire de l’assistant

Ainsi, si un internaute mentionne qu’il cherche une veste adaptée à une traversée en ferry de la baie de San Francisco, l’assistant s’en souviendra. Lorsqu’il demandera ensuite des bottes, le chatbot utilisera cette information préalable pour proposer une suggestion cohérente avec le trajet évoqué.

Perplexity veut que son assistant devienne une extension de la réflexion de l’acheteur, capable de comprendre l’intention, de mémoriser les préférences et d’orienter vers un choix pertinent. Pour faciliter les achats, la plateforme a intégré une fonctionnalité d’achat instantané en partenariat avec PayPal, permettant de finaliser une commande sans quitter l’interface, tout en laissant les commerçants conserver leur relation directe avec les clients.

Le lancement débute sur le Web et sera étendu aux applications iOS et Android dans les prochaines semaines. Pour l’instant, l’assistant est réservé aux utilisateurs américains, Perplexity n’ayant pas encore annoncé de date pour un déploiement en France ou dans d’autres régions.

En parallèle, l’entreprise critique ouvertement les moteurs de recherche traditionnels qui, selon elle, « échouent dans l’exploration », ainsi que les sites éditoriaux accusés de privilégier les revenus d’affiliation. Elle affirme vouloir remettre au premier plan « la joie » du shopping et promet une « découverte personnelle qui reflète les goûts uniques de chaque acheteur ».