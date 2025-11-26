L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

L’Union européenne, après avoir imposé l’USB-C aux smartphones et bientôt aux PC portables, étend désormais cette harmonisation aux blocs d’alimentation. Le nouveau règlement, publié au Journal officiel de l’UE, oblige la majorité des chargeurs à intégrer un port USB-C à partir de la fin 2028. L’objectif est clair : réduire fortement la présence des chargeurs propriétaires, qui devraient passer de 50 % du marché à environ 15 %.

Cette mesure ne se limite plus aux terminaux mobiles, puisqu’elle englobe désormais une vaste gamme d’appareils domestiques. Sont concernés les chargeurs sans fil, ceux destinés aux piles rechargeables, mais aussi les dispositifs indispensables au fonctionnement d’Internet dans les foyers, comme les modems, routeurs, répéteurs ou box.

Câble détachable

Les alimentations des écrans et consoles de jeux sont elles aussi visées lorsqu’elles reposent sur un transformateur externe et affichent une consommation inférieure à 120 watts. Tous ces équipements devront obligatoirement être fournis avec un câble détachable, afin de simplifier les remplacements en cas de dégradation et d’allonger la durée de vie des produits.

Plusieurs exceptions sont toutefois prévues. Les appareils conçus pour fonctionner en milieu humide, à l’image des brosses à dents électriques, ne sont pas soumis à cette obligation, tout comme une partie des jouets. Les outils de jardin ou d’atelier affichant une tension supérieure à 7,2 volts, ou présentant des contraintes d’étanchéité spécifiques, échappent également aux nouvelles règles. Les aspirateurs sans fil bénéficient pour leur part d’une exemption liée aux impératifs de gestion de l’électricité statique.

Le texte ouvre toutefois la porte à un possible contournement. L’USB-C n’est exigé que sur le chargeur et non sur l’appareil, sauf lorsque d’autres réglementations le stipulent. Certains fabricants pourraient donc proposer des blocs avec une sortie USB-C et une autre propriétaire. Enfin, l’UE renforce les exigences d’efficacité énergétique : dès 2028, les chargeurs USB-C devront respecter de nouvelles normes limitant la consommation en veille et en faible charge, permettant une économie énergétique estimée à 3 %.