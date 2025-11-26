HP annonce licencier 6 000 employés pour miser sur l’IA

HP a dévoilé un plan de restructuration massif qui prévoit la suppression de 4 000 à 6 000 postes d’ici fin 2028, une mesure destinée à recentrer l’entreprise sur l’intelligence artificielle et à générer près d’un milliard de dollars d’économies annuelles grâce à l’automatisation.

Cette décision marque un tournant important dans la communication du secteur technologique, puisque c’est l’une des premières fois qu’un acteur majeur établit explicitement un lien entre l’adoption d’outils d’IA et une réduction significative de ses effectifs. Les coupes annoncées représentent un peu plus de 10 % des 58 000 employés actuels du groupe.

Levier essentiel

La direction présente cette transformation comme un levier essentiel pour améliorer la satisfaction client, accélérer l’innovation et augmenter la productivité en intégrant l’IA à l’ensemble des processus internes. Cette transition n’est toutefois pas sans coût immédiat : HP anticipe 650 millions de dollars de frais de restructuration, dont 250 millions seront engagés dès l’exercice fiscal 2026.

Sur le plan commercial, le virage vers l’IA accompagne une dynamique positive. La demande pour les PC dotés de capacités d’intelligence artificielle progresse fortement, ces modèles représentant plus de 30 % des ventes de HP au quatrième trimestre de l’année fiscale 2025. Mais cet engouement crée aussi des tensions sur la chaîne d’approvisionnement.

La course aux infrastructures IA menée par les géants du secteur génère une pénurie et une hausse marquée des prix de la RAM et des puces NAND, essentielles pour les serveurs. Enrique Lores, le PDG du groupe, prévient que cette pression inflationniste se fera particulièrement sentir au second semestre de l’exercice fiscal 2026, les stocks actuels couvrant à peine la première moitié de l’année.

Pour contenir ces surcoûts, HP mise sur une stratégie mêlant prudence et adaptation : qualification de fournisseurs alternatifs moins coûteux, réduction de certaines configurations mémoire et ajustements tarifaires afin de préserver les marges dans un contexte de forte transformation.