Xbox : la « Full Screen Experience » débarque sur tous les PC gaming portables

Microsoft franchit une nouvelle étape dans sa transformation de Windows 11 afin d’en faire un environnement réellement adapté au jeu vidéo nomade. À partir du 21 novembre, la Full Screen Experience, jusqu’ici réservée aux Xbox Ally et Ally X, devient accessible à l’ensemble des appareils portables de jeu fonctionnant sous Windows.

Cette mise à jour ouvre la voie à une utilisation plus confortable sur les nombreuses consoles hybrides sous Windows, grâce à une interface pensée pour se rapprocher de l’expérience proposée par SteamOS. L’objectif est clair : permettre aux joueurs d’utiliser leur machine sans devoir manipuler le bureau traditionnel de Windows.

Interface en plein écran

La Full Screen Experience propose ainsi une interface en plein écran centrée sur l’application Xbox PC, mieux adaptée au tactile et aux contrôles analogiques. L’utilisateur y retrouve l’ensemble de ses jeux issus de différentes plateformes, qu’il s’agisse de Steam, de l’Epic Games Store ou encore du Game Pass, réunis dans un tableau de bord unique et plus intuitif.

Microsoft assure que cette interface réduit la consommation de ressources et simplifie les opérations courantes, comme le passage d’une application à une autre, la gestion des performances ou la configuration initiale d’un nouveau dispositif.

Selon un responsable du programme, « Nous voulons rendre Windows aussi accessible sur un handheld que sur une Xbox », une déclaration qui illustre l’ambition d’unifier les expériences de jeu au sein de l’écosystème Windows. La société prévoit également d’étendre cette expérience à davantage d’appareils via les programmes Xbox Insider et Windows Insider, renforçant l’idée qu’elle souhaite généraliser cette approche.

Cette stratégie nourrit par ailleurs les spéculations concernant le futur matériel Xbox, que certains imaginent sous la forme d’un appareil ouvert sous Windows, doté de composants haut de gamme et capable d’exécuter à la fois les jeux PC et les jeux Xbox nativement. Cette convergence semble désormais s’inscrire dans la logique globale de Microsoft.