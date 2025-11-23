Google lance son modèle Gemini 3 Pro

Google a dévoilé Gemini 3 Pro, son nouveau modèle d’intelligence artificielle, présenté comme le plus avancé jamais conçu par l’entreprise.

Un modèle plus intelligent, plus précis et plus contextuel

Selon Google, Gemini 3 Pro offre un raisonnement de pointe, avec une meilleure compréhension de la profondeur, du contexte et de l’intention derrière chaque demande. Les réponses seraient plus pertinentes, plus directes et dépourvues de flatteries inutiles. Google affirme qu’il s’agit d’un « véritable partenaire de réflexion ».

Gemini 3 Pro surclasse le précédent Gemini 2.5 Pro sur tous les grands benchmarks d’IA, notamment en compréhension multimodale. C’est actuellement le modèle le plus performant de Google dans ce domaine.

Un déploiement sur l’ensemble de l’écosystème Google

Gemini 3 Pro arrive progressivement sur les principales plateformes Google. Il est déjà intégré dans :

le mode IA de Google Search pour les abonnés Pro et Ultra

l’application Gemini (via l’onglet Thinking)

AI Studio et Vertex AI

Google Antigravity, la nouvelle plateforme de développement agentique

Dans Google Search, Gemini 3 permet désormais des interfaces génératives immersives, avec des mises en page visuelles interactives créées à la volée.

Les abonnés Google AI Ultra peuvent aussi utiliser Gemini 3 via Gemini Agent, capable de gérer des workflows complexes de bout en bout.

Gemini 3 Deep Think : encore plus puissant

Google introduira bientôt Gemini 3 Deep Think, une version encore plus avancée. Elle sera réservée aux abonnés Google AI Ultra et permettra de résoudre des problèmes nettement plus complexes.

Une application Gemini totalement repensée

Google profite du lancement pour moderniser entièrement l’application Gemini. L’interface devient plus claire, plus structurée et plus visuelle, avec notamment :

un dossier My Stuff regroupant images, vidéos et rapports créés

une expérience shopping enrichie (listings produits, tableaux comparatifs, prix issus du Shopping Graph)

de nouvelles interfaces dynamiques générées en temps réel grâce aux capacités agentiques du modèle

Certaines requêtes pourront même déclencher la création automatique d’une interface personnalisée, adaptée au contexte.

Gemini 3 marque ainsi une nouvelle étape dans la stratégie IA de Google, avec un modèle encore plus puissant, plus fiable et mieux intégré dans les services du géant californien.