Apple conclut un accord pour toucher des milliards grâce à WeChat en Chine

Apple a conclu un nouvel accord avec Tencent qui va lui permettre de traiter les paiements et de prélever une commission de 15 % sur les achats effectués dans les mini jeux et mini apps WeChat sur iPhone, selon Bloomberg. Cet accord, négocié depuis plus d’un an, ouvre une nouvelle source de revenus majeure pour Apple en Chine.

Un accord stratégique avec Tencent

Dans le cadre de cette nouvelle entente, Apple prendra en charge le traitement des paiements intégrés pour les mini apps et mini jeux éligibles au sein de WeChat, l’application incontournable en Chine pour presque toutes les activités du quotidien.

Les développeurs participant au système devront adopter certaines exigences logicielles d’Apple, notamment une fonctionnalité permettant aux parents de partager la tranche d’âge de leurs enfants.

Pourquoi cet accord change tout pour Apple

Contrairement au reste du monde, la majorité des utilisateurs chinois d’iPhone ne téléchargent pas d’applications via l’App Store. WeChat sert d’interface centrale pour accéder à des services, des outils et des contenus, reposant sur un immense écosystème de mini apps intégrées.

Jusqu’ici, les achats effectués dans ces mini apps ne généraient aucune commission pour Apple, car les développeurs redirigeaient les paiements vers des systèmes externes. Avec cet accord, Apple met enfin un pied dans un segment clé du marché chinois des paiements mobiles.

Une commission réduite mais potentiellement énorme

La nouvelle commission de 15 %, bien inférieure au taux standard de 30 % du App Store, pourrait malgré tout représenter des milliards de dollars pour Apple grâce à la taille colossale de l’écosystème WeChat, selon Bloomberg.

L’accord devrait être annoncé publiquement par les deux entreprises ultérieurement.