Orange annonce son offre de SMS par satellite

Orange a présenté Message Satellite, un nouveau service permettant d’envoyer et de recevoir des SMS même en l’absence totale de réseau mobile ou Wi-Fi. Déployé grâce à un partenariat avec Skylo, ce service s’appuie sur une connexion Direct to Device : un smartphone compatible peut communiquer directement avec un satellite, qui relaie ensuite le message vers le réseau d’Orange.

Pensé pour les situations où la connectivité est cruciale, Message Satellite vise autant les randonneurs, navigateurs, professionnels en zones isolées, équipes d’urgence que les habitants de régions rurales ou montagneuses.

Un lancement très restreint

Pour l’instant, l’accès sera extrêmement limité :

disponibilité à partir du 11 décembre 2025 ;

réservé aux clients Orange avec un forfait 5G/5G+ ;

compatible uniquement avec les Google Pixel 9 et Pixel 10 au lancement.

Orange prévoit d’étendre peu à peu la liste des smartphones compatibles.

Côté prix, l’option sera gratuite durant les six premiers mois, puis facturée 5 € par mois.

Avec ce lancement, Orange devient le premier opérateur européen à proposer une messagerie par satellite intégrée au smartphone, un positionnement stratégique alors que des acteurs américains comme T-Mobile (avec Starlink) avancent déjà sur ce terrain.