WhatsApp va proposer les discussions avec d’autres messageries en Europe

WhatsApp s’apprête à ouvrir son service à d’autres applications de messagerie en Europe, une évolution rendue obligatoire par le Digital Markets Act (DMA). Les utilisateurs européens de l’application, qu’ils soient sur iOS ou Android, pourront bientôt activer une option leur permettant d’échanger des messages, images, notes vocales, vidéos et fichiers avec des personnes utilisant d’autres plateformes.

Les premières applications compatibles seront BirdyChat et Haiket, et Meta prévoit également la possibilité de créer des groupes réunissant des utilisateurs de différents services. Cette ouverture, inédite pour WhatsApp, reste toutefois encadrée par une contrainte stricte : toute application tierce devra adopter le même niveau de chiffrement de bout en bout que celui utilisé par WhatsApp.

Condition indispensable

Meta en fait une condition indispensable afin de préserver la confidentialité des échanges et éviter qu’une plateforme externe ne devienne un point faible du dispositif. Pour l’heure, cette interopérabilité ne concerne que les versions mobiles et aucune précision n’a été donnée concernant les déclinaisons Web ou desktop.

Meta a défini trois priorités pour assurer une transition maîtrisée vers ce nouveau modèle. La première est de « protéger la sécurité et la vie privée », le chiffrement constituant le fondement de cette ouverture contrôlée. La seconde est d’offrir « une expérience claire et simple ».

WhatsApp prévoit en effet un parcours d’activation transparent, accompagné d’explications destinées à différencier une conversation native d’un échange avec un service tiers. La troisième priorité consiste à limiter cette fonctionnalité aux utilisateurs de l’Union européenne, conformément aux exigences du DMA.

Dans les prochains mois, les utilisateurs européens verront apparaître une notification dans leurs réglages leur proposant d’activer cette nouveauté. Meta affirme réfléchir à l’interopérabilité depuis longtemps, mais il est évident que l’impulsion décisive vient de la pression réglementaire européenne.