Ubisoft suspend brutalement la cotation de son action, vers un rachat ?

Ubisoft traverse depuis plusieurs années une période de forte instabilité, marquée par des ventes en dessous des attentes, des fermetures de studios, des vagues de licenciements et des scandales internes qui ont progressivement fragilisé l’entreprise.

Les événements récents donnent l’impression que la situation se détériore encore. Quelques minutes avant un appel prévu avec les investisseurs, l’éditeur a annoncé le report de la publication de ses résultats semestriels, tout en demandant la suspension immédiate de la cotation de son action sur Euronext à partir du 14 novembre, jusqu’à la parution de son rapport « dans les prochains jours ».

Vers un rachat ?

Une telle mesure est extrêmement rare et laisse craindre une annonce majeure, ou plus probablement de nouveaux résultats très décevants, alors que l’entreprise peine déjà à remonter la pente.

Même si ce report peut être attribué à un problème comptable, le gel de la cotation ouvre la porte à d’autres hypothèses, comme un potentiel rachat ou une volonté de repasser en société privée, au sens américain du terme, c’est-à-dire sortir de la bourse.

Cette possibilité circule depuis fin 2024, période durant laquelle plusieurs sources évoquaient l’intérêt de la famille Guillemot, fondatrice d’Ubisoft, pour une telle opération, possiblement en partenariat avec Tencent. Ce dernier a d’ailleurs consolidé sa présence à travers le soutien apporté à la création de Vantage Studios, une nouvelle structure supervisant des licences majeures comme Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six, considérées comme des piliers stratégiques de l’éditeur.

L’annonce soudaine de la suspension du cours a agi comme un électrochoc et alimenté un flot de spéculations. Certains y voient le signe d’une crise particulièrement grave, d’autres celui d’un mouvement stratégique d’ampleur. Dans un contexte où Ubisoft semble plus vulnérable que jamais, ce nouveau rebondissement renforce l’idée que l’entreprise se trouve à un tournant décisif de son histoire.