L’OLED prévu sur les MacBook Pro M6 Pro/Max, pas sur le modèle M6 de base

Apple va réserver dans un premier temps l’arrivée de l’écran OLED aux MacBook Pro haut de gamme de 14 et 16 pouces équipés des puces M6 Pro et M6 Max, selon Bloomberg et Mark Gurman.

L’OLED réservé aux modèles haut de gamme

Dans sa dernière newsletter Power On, Gurman explique qu’Apple travaille sur un MacBook Pro M6 Pro/M6 Max entièrement repensé, doté d’un écran OLED, d’un châssis plus fin et d’un écran tactile.

En revanche, aucune mention n’a été faite concernant le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme équipé de la puce M6, attendu l’an prochain ou début 2027. Ce modèle continuerait donc d’utiliser une dalle mini-LED.

Pourquoi cette différenciation ?

La gamme MacBook Pro repose sur une segmentation claire. Le modèle le plus abordable utilise la version standard de la puce M-series, tandis que les deux autres adoptent les variantes Pro et Max, plus puissantes.

Ces versions premium offrent davantage de cœurs CPU/GPU, une bande passante mémoire supérieure, une prise en charge étendue des écrans externes et une capacité de mémoire unifiée nettement plus élevée. Elles sont ainsi mieux adaptées aux charges lourdes comme la vidéo ou la 3D.

Dans ce contexte, réserver l’OLED aux modèles les plus puissants paraît logique, d’autant que la technologie vise les usages exigeants en termes de contraste, luminosité et précision colorimétrique.

L’OLED pour tous… mais plus tard

Même si le modèle M6 d’entrée de gamme n’aura pas droit immédiatement à l’OLED, il y a de fortes chances qu’Apple généralise la technologie plus tard. La marque prévoit notamment d’intégrer l’OLED au MacBook Air, mais pas avant 2028.

Une fenêtre de lancement déjà évoquée

D’après Gurman, les MacBook Pro OLED redessinés (plus fins, tactiles et équipés des puces M6 Pro/M6 Max) sont prévus fin 2026 ou début 2027.