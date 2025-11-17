iPhone Air 2 : Apple envisagerait d’ajouter un second appareil photo

Apple utiliserait le report de l’iPhone Air 2 pour travailler sur une refonte qui pourrait intégrer un second appareil photo arrière, selon une brève publiée par The Information.

Une refonte pour répondre aux critiques des utilisateurs

Apple chercherait ainsi à corriger les retours des utilisateurs, qui estiment que l’iPhone Air, malgré son design impressionnant, impose trop de compromis matériels pour un prix aussi élevé.

L’iPhone Air est proposé à 999 $, un tarif qui semble avoir refroidi les acheteurs. Le modèle ne coûte que 100 $ de moins que l’iPhone 17 Pro, qui offre pourtant un triple appareil photo et une bien meilleure autonomie. Ajouter un second capteur ferait ainsi paraître l’iPhone Air plus proche de l’iPhone 18 standard en termes de fonctionnalités et donc plus attractif.

Un lancement envisagé pour le printemps 2027

Selon des sources proches du dossier, certains ingénieurs Apple souhaiteraient lancer cette version repensée avec deux appareils photo au printemps 2027, en même temps que l’iPhone 18 et l’iPhone 18e, une nouvelle stratégie de lancement en deux temps.

Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliable sont attendus pour l’automne 2026, période initialement prévue pour l’iPhone Air 2. Le report a été révélé plus tôt dans la semaine par The Information.

Un rumorarium qui converge

Ce nouveau rapport semble confirmer une fuite apparue la semaine dernière en Chine, affirmant que le second iPhone Air en développement pourrait accueillir deux appareils photo arrière, avec un capteur principal Fusion 48 MP accompagné d’un Ultra Wide 48 MP. Comme de nombreuses technologies sont déjà logées dans le plateau horizontal de l’iPhone Air afin d’optimiser l’espace pour la batterie, Apple devrait revoir en profondeur l’organisation interne du smartphone pour accueillir un second capteur.

Des informations précédentes indiquaient que la seconde génération de l’iPhone Air viserait également à réduire le poids, ajouter un système de refroidissement par chambre à vapeur, et améliorer la capacité de la batterie.