Disney+ va proposer des contenus d’utilisateurs générés par IA

Disney+ s’apprête à dépasser le simple rôle de plateforme dédiée aux films et aux séries. Lors d’un appel suivant les résultats financiers, Bob Iger a présenté une vision ambitieuse pour le service, qui passera par l’intégration de l’intelligence artificielle générative, du jeu vidéo et même d’outils commerciaux.

L’objectif est de transformer Disney+ en un espace plus interactif et capable de renforcer l’engagement des abonnés. L’annonce la plus inattendue concerne l’IA, domaine dans lequel Bob Iger s’est dit « vraiment enthousiaste » à l’idée d’offrir aux utilisateurs la possibilité de « créer et consommer des vidéos courtes générées par l’IA ».

Ligne rouge claire

Bien qu’il n’ait pas donné de précisions techniques, cette ambition rapproche Disney d’initiatives comme Sora d’OpenAI. Selon lui, ces fonctionnalités pourraient rendre la plateforme « plus dynamique et plus engageante ». Il a également indiqué avoir eu des « conversations productives » avec plusieurs entreprises spécialisées dans l’IA, sans révéler lesquelles, tout en affirmant une ligne rouge claire : la protection stricte de la propriété intellectuelle de Disney. L’entreprise veut exploiter l’IA, mais sans mettre en danger ses personnages ou ses univers emblématiques.

Bob Iger souhaite aussi faire de Disney+ un portail vers l’ensemble des activités Disney. Il a ainsi mentionné le développement d’options liées au jeu vidéo grâce au partenariat stratégique conclu avec Epic Games, une démarche qui rappelle celle de Netflix, même si ses résultats sont contrastés.

Par ailleurs, il a évoqué une « opportunité pour le commerce », en imaginant Disney+ comme un point d’entrée vers les parcs, les hôtels ou les croisières de la marque. Cette stratégie consiste à relier le contenu numérique aux expériences physiques afin d’encourager les abonnés à s’impliquer davantage. Disney cherche ainsi à bâtir un écosystème complet où divertissement, interaction et consommation seraient intimement liés.