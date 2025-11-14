Tesla travaille à intégrer Apple CarPlay dans ses véhicules

Tesla serait en train de préparer l’arrivée d’Apple CarPlay dans ses voitures, selon Bloomberg et son journaliste Mark Gurman.

Un changement de stratégie inattendu

Jusqu’ici, Tesla faisait figure d’exception dans l’industrie automobile. La marque s’appuyait exclusivement sur son propre système d’infodivertissement, qui centralise la navigation, les commandes du véhicule, la musique, le navigateur web et bien plus encore.

La firme d’Elon Musk refusait jusque-là d’intégrer Apple CarPlay, pourtant devenu un standard dans l’automobile pour afficher les apps de son iPhone directement sur l’écran du véhicule.

Mais Tesla semble avoir changé de cap. Selon plusieurs sources proches du dossier, CarPlay est désormais en phase de test au sein de l’entreprise.

Un lancement possible dans les prochains mois

Tesla aurait évoqué un déploiement « dans les mois à venir », même si rien n’est encore finalisé et que la sortie pourrait être repoussée.

L’intégration ne prendra toutefois pas la forme habituelle. CarPlay fonctionnerait dans une fenêtre au sein de l’interface Tesla, et non en plein écran comme dans la majorité des autres véhicules. De plus, Tesla opterait pour la version standard de CarPlay sans fil, et non pour CarPlay Ultra, la nouvelle génération dévoilée plus tôt cette année.

Une décision motivée par les ventes

Ce revirement stratégique viserait à attirer davantage d’acheteurs. En effet, certains clients potentiels avaient indiqué que l’absence de CarPlay était un critère les poussant à choisir une autre marque.

Avec cette future intégration, Tesla espère donc lever l’un des derniers freins cités par les utilisateurs d’iPhone.