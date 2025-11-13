Steam Machine : Valve dévoile son PC/console hybride... ainsi qu'une drôle de manette

Valve fait son entrée sur le marché des consoles de salon avec la Steam Machine, un appareil cubique pensé pour apporter la puissance du jeu PC directement dans le salon. Attendue pour le début de l’année 2026, cette console hybride s’appuie sur l’écosystème Steam et ses millions d’utilisateurs pour rivaliser avec les géants du secteur, PlayStation et Nintendo.

Techniquement, la Steam Machine repose sur une architecture AMD combinant un processeur Zen 4 et une puce graphique RDNA3, ce qui la rendrait plus de six fois plus performante que le Steam Deck. Valve promet une expérience de jeu en 4K à 60 images par seconde, le tout soutenu par une connectivité moderne incluant le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

Bibliothèque unifiée

Mais la véritable force de ce nouvel appareil réside dans son intégration à la plateforme Steam, qui compte plus de 40 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Les joueurs pourront ainsi accéder instantanément à leur bibliothèque existante sur leur téléviseur, un avantage considérable face aux consoles concurrentes.

Cette approche marque la continuité logique du succès du Steam Deck, la console portable lancée par Valve en 2022. La Steam Machine en reprend d’ailleurs le système d’exploitation SteamOS, basé sur Linux. « Nous avons été super heureux du succès du Steam Deck et beaucoup de retours que nous avons reçus des joueurs nous ont encouragés à élargir les options pour les utilisateurs de Steam », a expliqué l’entreprise.

La Steam Machine sera disponible en deux versions, 512 Go et 2 To, et accompagnée d’un nouveau Steam Controller avec sticks magnétiques et trackpads. Le prix n’a pas encore été annoncé, mais Valve affiche une ambition claire : bousculer l’équilibre établi entre Sony, Nintendo et Microsoft en s’imposant comme la première véritable console PC de salon.