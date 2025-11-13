Sony annonce un écran gaming PlayStation de 27 pouces et avec 240 Hz

Sony poursuit l’expansion de son écosystème PlayStation avec un nouveau produit inattendu : le PlayStation Gaming Monitor, un écran conçu spécifiquement pour les joueurs sur console et PC. L’annonce a été faite lors du State of Play spécial Japon, confirmant la volonté du groupe de renforcer son offre matérielle autour de la PS5 après les casques audio et les enceintes sans fil Pulse Elevate, d’ailleurs pleinement compatibles avec ce nouvel écran.

Le moniteur PlayStation adopte une dalle IPS de 27 pouces au format QHD (2 560 × 1 440 pixels). Sony fait ici l’impasse sur la 4K et l’OLED, privilégiant un bon compromis entre performance et fluidité. L’écran prend en charge le HDR avec un système de tone mapping automatique, qui ajuste les paramètres HDR dès la connexion à une PS5 ou PS5 Pro, afin d’offrir une image plus équilibrée et réaliste.

Support de recharge

Côté fluidité, l’écran prend en charge le VRR (Variable Refresh Rate), permettant un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz sur PS5 et 240 Hz sur PC ou Mac, de quoi séduire les joueurs compétitifs. Sony ajoute une fonctionnalité pratique : un support de recharge intégré pour les manettes DualSense et DualSense Edge, facilitant l’accès et la recharge sans multiplier les câbles.

La connectique est complète avec deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, deux ports USB-A, un port USB-C, des haut-parleurs stéréo et une prise jack 3,5 mm. Le moniteur est aussi compatible VESA pour un montage mural.

Sony n’a pas encore communiqué le prix ni la date précise de sortie, mais le lancement est prévu pour 2026 aux États-Unis et au Japon dans un premier temps. Aucune information n’a encore filtré concernant une commercialisation en Europe, même si l’engouement autour du produit laisse penser qu’il finira par y être proposé.