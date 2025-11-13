iOS 26.2 : sortie le mois prochain avec ces 8 nouveautés

Apple a publié la première bêta d’iOS 26.2 la semaine dernière. Cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés sur l’iPhone, notamment un nouveau curseur Liquid Glass pour l’horloge de l’écran verrouillé, des paroles hors ligne dans Apple Music, et bien plus encore.

Apple a confirmé dans un communiqué que iOS 26.2 sortira en décembre, sans donner de date précise.

Un curseur Liquid Glass pour personnaliser l’horloge

Un nouveau curseur apparaît dans le menu de personnalisation de l’écran verrouillé. Il permet d’ajuster le niveau d’opacité du Liquid Glass appliqué à l’horloge, pour la rendre presque transparente ou au contraire plus givrée.

Cette nouveauté arrive après les options Clear et Tinted introduites dans iOS 26.1.

Des paroles hors ligne dans Apple Music

Avec iOS 26.2, il est désormais possible d’accéder aux paroles des chansons même sans connexion Internet, une amélioration attendue par de nombreux abonnés Apple Music.

Un recalibrage des Sleep Scores

iOS 26.2 et watchOS 26.2 introduisent de nouveaux seuils pour les scores de sommeil :

Very Low : 0-40

Low : 41-60

OK : 61-80

High : 81-95

Very High : 96-100

Apple rappelle que le Sleep Score dépend de la durée du sommeil, de la régularité de l’heure d’endormissement et des interruptions nocturnes.

Des alarmes dans l’app Rappels

iOS 26.2 permet d’ajouter une vraie alarme sonore à un rappel.

Il suffit de choisir une heure puis d’activer l’option Urgent, qui déclenchera une alerte au moment demandé.

Améliorations de l’app Podcasts

L’app Podcasts reçoit trois nouveautés :

génération automatique des chapitres,

liens temporels affichés à l’écran,

affichage des podcasts mentionnés dans un épisode directement depuis le lecteur audio et la transcription.

Une app Apple News revue et corrigée

L’application propose désormais un onglet Following, et des boutons permettant d’accéder rapidement aux thèmes sports, puzzles, politique, business ou encore food.

Un flash d’écran pour les notifications

À partir de iOS 26.2, l’écran de l’iPhone peut clignoter en guise d’alerte. Jusqu’ici, seule la LED arrière pouvait jouer ce rôle.

Le réglage se trouve dans Accessibilité → Audio & visuel → Flash pour alertes, avec les options LED, Écran, ou Les deux.

Live Translation sur AirPods enfin disponible dans l’UE

iOS 26.2 active Live Translation sur AirPods dans l’Union européenne.

Cette fonction permet à Siri de traduire en temps réel ce que dit votre interlocuteur. Par exemple, si vous parlez anglais et que l’on s’adresse à vous en français, vos AirPods vous transmettent la traduction en anglais.

Elle fonctionne mieux lorsque les deux personnes utilisent Live Translation. Sinon, une transcription traduite peut s’afficher sur l’iPhone.

Compatible avec :

AirPods Pro 3

AirPods Pro 2

AirPods 4 (version ANC)

L’UE n’y avait pas accès auparavant en raison des exigences du Digital Markets Act.

Pour utiliser la fonction, il faut un iPhone 15 Pro ou plus récent, Apple Intelligence activé, et l’app Translate installée.

Les langues prises en charge incluent notamment l’anglais, le français, l’allemand, le portugais, l’espagnol, le japonais, le coréen, l’italien, et le chinois (simplifié et traditionnel).

iOS 26 intègre aussi une traduction instantanée dans Messages, Téléphone et FaceTime, sans avoir besoin d’AirPods.