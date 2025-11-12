Le Royaume-Uni investit pour mettre à jour vers Windows 10… alors que Microsoft l’abandonne

Le département britannique de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a achevé un programme de modernisation informatique colossal estimé à 312 millions de livres sterling, soit environ 355 millions d’euros.

Ce projet avait pour objectif de mettre à jour l’ensemble du parc technologique du ministère et de renforcer la sécurité des infrastructures critiques, notamment celles liées à la surveillance des inondations. Au total, plus de 31 000 ordinateurs portables fonctionnant encore sous Windows 7 ont été remplacés ou mis à niveau vers Windows 10, permettant au passage de combler de nombreuses failles de sécurité et de fermer un data center devenu obsolète.

Paradoxe

Cependant, cette modernisation soulève de sérieuses interrogations sur sa durabilité. En effet, Windows 10, le système d’exploitation choisi, n’est plus officiellement pris en charge par Microsoft depuis octobre. Sans souscrire au programme payant de mises à jour de sécurité étendues, ces nouveaux équipements deviendront à leur tour vulnérables à partir de la fin 2026, date de la fin de tout support.

Le Defra se retrouve donc dans une situation paradoxale : avoir dépensé des centaines de millions pour un système déjà en voie d’obsolescence.

Le rapport du ministère au Parlement britannique met en lumière l’ampleur du défi restant. Environ 24 000 appareils demeurent en fin de vie, tandis que 26 000 smartphones et équipements réseau doivent encore être remplacés. Ces appareils, souvent trop anciens ou peu performants, n’ont pas pu être intégrés dans la migration actuelle, car ils ne peuvent faire fonctionner ni Windows 10 ni, a fortiori, Windows 11. Le Defra prévoit donc une nouvelle phase de remplacement sur trois ans pour éviter un nouveau décalage technologique. Une modernisation qui, malgré ses ambitions, ressemble déjà à une course contre l’obsolescence.