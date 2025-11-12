La PlayStation 5 progresse encore avec 84,2 millions de ventes

Cinq ans après son lancement, la PlayStation 5 continue d’affirmer sa domination sur le marché mondial du jeu vidéo. Selon le dernier rapport financier de Sony, la console a dépassé les 84,2 millions d’unités vendues, un résultat supérieur à celui de la PS4 sur la même période.

Ce succès s’explique autant par la puissance du matériel que par la stratégie d’exclusivités et de services numériques mise en place par l’entreprise, qui creuse l’écart face à Xbox. Au dernier trimestre, 3,9 millions de consoles ont été écoulées, une progression légère mais significative par rapport à l’an passé.

Elle surpasse la PS3

Cette dynamique a été portée par le triomphe de Ghost of Yōtei, vendu à 3,3 millions d’exemplaires en un mois. Au total, les ventes de jeux PS4 et PS5 ont atteint 80,3 millions d’unités, dont 6,3 millions provenant directement des studios de Sony, soit un million de plus que l’année précédente.

Ces résultats confirment la capacité du constructeur à créer de véritables événements autour de ses exclusivités, renforçant ainsi l’attrait de son écosystème. La PS5 a d’ailleurs déjà surpassé la PS3 en termes de ventes totales, un symbole fort de sa popularité.

Parallèlement, le PlayStation Network continue de croître, comptant désormais 119 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit trois millions de plus en un an. Cette communauté fidèle constitue l’un des piliers des revenus de la division jeux vidéo du groupe.

La transition vers le numérique s’impose plus que jamais : 72 % des jeux vendus sur la période l’ont été via le PlayStation Store, contre seulement 28 % en format physique. Cette évolution durable illustre le changement profond des habitudes des joueurs, qui privilégient désormais la praticité du dématérialisé, même si certains continuent de préférer le disque pour des raisons de collection ou de revente.